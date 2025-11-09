باشگاه خبرنگاران جوان - جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه آهن در دیدار با میخائیل گونچاروف دبیرکل شورای بین‌المللی هماهنگی حمل‌ونقل سراسری اوراسیا (CCTT) و اولگ پولیف مدیرعامل شرکت RZD Logistics روسیه با اشاره به ورود قطار روسی به بندر خشک آپرین تهران و امضای توافق‌نامه تعرفه مشترک ریلی با کشور‌های قزاقستان و ترکمنستان در مسیر کریدور شمال- جنوب، خواستار هماهنگی بیشتر اعضا در اجرای تفاهمنامه شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با محدود برشمردن سهم ریل از کریدور شمال- جنوب، ظرفیت راه‌آهن ایران را برای حمل بار در این مسیر، بسیار بیشتر از میزان کنونی برشمرد و دستیابی به این هدف‌گذاری را منوط به همکاری تنگاتنگ روسیه و سایر کشور‌های عضو این مسیر بین‌المللی دانست.

ذاکری همچنین خواستار هدفگذاری کمّی شورا برای اعزام قطار‌های برنامه‌ای از مسیر ایران به سمت جنوب شده و همزمان از آمادگی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برای تعیین تعرفه حمل واحد با کشور‌های عضو خبر داد.

میخائیل گونچاروف، دبیرکل شورای بین‌المللی هماهنگی حمل‌ونقل سراسری اوراسیا نیز در این نشست با ابراز خرسندی از ورود قطار باری روسیه به بندر خشک آپرین، از تلاش روسیه و دیگر کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای بهره‌برداری هرچه بیشتر از این بندر خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: مهمترین مانع در مسیر استفاده کامل از ظرفیت‌های شاخه غربی کریدور شمال–جنوب، مشکلات موجود در بخش‌های شمالی این مسیر بود که اکنون با بهره‌برداری از بندر آپرین بخش قابل‌توجهی از این چالش‌ها رفع شده است.

گونچاروف همچنین وضع تعرفه حمل ترانزیتی واحد میان کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را برای تقویت مسیر‌های عبوری از کشور‌های عضو، به‌ویژه کریدور شمال–جنوب ضروری دانست.

در بخش پایانی این نشست، اولگ پولیف مدیرعامل شرکت RZD Logistics نیز با تقدیر از عملکرد کریدور شمال- جنوب و تلاش‌های راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در شکوفایی این مسیر بین‌المللی گفت: زمان سیر در این کریدور به حدود ۱۵ روز کاهش یافته و هزینه حمل بار در آن نیز تقریباً به نصف رسیده است.

وی همچنین از تصمیم راه‌آهن روسیه برای اعزام حداقل سه رام قطار باری دیگر از روسیه به سمت بندر آپرین خبر داد و افزود: این بندر خشک می‌تواند به مرکزی مهم برای توسعه مبادلات تجاری ریلی میان کشور‌های عضو کریدور شمال- جنوب با کشور‌های افغانستان، پاکستان و عراق تبدیل شود.

منبع: راه‌آهن