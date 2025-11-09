باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سید مهدی سلیمانی ضیابری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح آخرین وضعیت بیماری‌های غیرواگیر در استان، از افزایش روند ابتلا به بیماری‌هایی نظیر فشارخون، دیابت، چربی خون بالا و چاقی خبر داد.

او با اشاره به آمار‌های جهانی افزود: حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت جهان پس از سنین ۳۵ تا ۴۰ سالگی به نوعی از بیماری‌های قلبی عروقی مبتلا می‌شوند و فشارخون بالا در میان ۳۰ تا ۴۰ درصد افراد بالای ۳۰ سال شیوع دارد.

به گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با توجه به روند سالمندی جمعیت این استان، انتظار می‌رود میزان بروز بیماری‌های مزمن مانند دیابت نیز در سال‌های آینده افزایش یابد.

دکتر سلیمانی همچنین با ابراز نگرانی از تأخیر در شناسایی بیماری‌ها افزود: درصد قابل‌توجهی از مبتلایان به فشارخون و دیابت از بیماری خود بی‌اطلاع هستند و این موضوع می‌تواند منجر به عوارض جبران‌ناپذیری همچون نابینایی، نارسایی کلیوی و سکته مغزی شود. از این‌رو، شناسایی زودهنگام، آموزش و پیگیری مستمر بیماران سه رکن اساسی کنترل بیماری‌های غیرواگیر است.

او به هزینه‌های سنگین درمان اشاره و تصریح کرد: درمان یک بیمار دیالیزی ماهانه حدود ۶۰ میلیون تومان برای نظام سلامت هزینه دارد. این در حالی است که با کنترل به‌موقع بیماری‌های زمینه‌ای نظیر دیابت و فشارخون، می‌توان از تحمیل این هزینه‌ها و رنج انسانی پیشگیری کرد.

آموزش و پیشگیری، کلید اصلی مقابله با بیماری‌های غیرواگیر

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، آموزش عمومی و پیشگیری را کلید اصلی مقابله با بیماری‌های غیرواگیر دانست و گفت: اگر جامعه نسبت به تغذیه سالم، فعالیت بدنی منظم و پرهیز از مصرف دخانیات و الکل آگاه باشد، می‌توان از بروز بسیاری از بیماری‌های مزمن جلوگیری کرد. فرهنگ‌سازی باید از مدارس آغاز شود تا نسل آینده سبک زندگی سالم‌تری داشته باشد.

دکتر سلیمانی همچنین از هدف‌گذاری جهانی برای کنترل بیماری‌های غیرواگیر خبر داد و افزود: طبق برنامه سازمان جهانی بهداشت، تا سال ۲۰۳۰ باید ۸۰ درصد مبتلایان به دیابت شناسایی و ۸۰ درصد آنها تحت درمان و کنترل قرار گیرند. تحقق این هدف تنها با همکاری همه‌جانبه مردم، رسانه‌ها، آموزش و پرورش و نظام سلامت امکان‌پذیر است.

منبع: گیل‌وب‌دا