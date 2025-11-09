عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می‌گوید در مسئله مهریه، ما پیشنهاد الحاقی دادیم و مصر به همان ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی آذری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس گفت: یکی از طرح‌های خوبی که امروز در مجلس به تصویب رسید، همین قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. ما به‌صورت کلی امروز رأی گرفتیم و تمام محکومیت‌های مالی و مهریه مدنظر ماست.

نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس اظهار کرد: نماینده محترم دولت آمار داد که حدود بیست هزار محکوم مالی در زندان‌ها داریم. ما در این طرح، اولاً آمدیم که این پیغام را بدهیم که زندان‌های کشور نباید جای بدهکاران باشد؛ یعنی فقط بزهکار باید در زندان باشد. این حرف را من زیاد گفته‌ام: زندان جای بزهکار است، جای بدهکار نیست.

این نمانیده مجلس می‌گوید در این طرح، ما به بدهکاران این فرصت را می‌دهیم که با نظارت‌های الکترونیک به شکل نوین باشد و یادمان نرود که حاکمیت و حکمرانی هوش مصنوعی در حوزه قضایی و در حکمرانی دولت، می‌تواند بسیار مفید باشد و به درد ما بخورد به‌طور مثال به بدهکاری که با نظارت الکترونیک فرصت داده می‌شود تا با فعالیت اجتماعی دِین خودش را ادا کند مسئله بسیار مهمی است.

آذری تاکید کرد: این پیغام را دولت محترم باید بداند اگر آمار شما بر بیست هزار نفر درست باشد، شما به‌عنوان دولت، سالانه برای نگه‌داشتن یک مددجو شاید بیش از یک‌ونیم تا سه میلیارد هزینه کنید. چرا باید دولت یا قانون‌گذار که ما باشیم نیاید راهکار‌های جدید تعریف کند؟ و به‌جای اینکه این هزینه را صرف نگه‌داشت کند صرف هزینه آموزش، اشتغال، حرفه‌آموزی و هر عنوانی که در اجتماع برای مردم مفید است، شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: در مسئله مهریه، ما پیشنهاد الحاقی دادیم و مصر به همان ۱۴ سکه هستیم؛ ان‌قلتی که همکاران وارد کردند این بود که شما حق بانوان را نادیده گرفتید که این اشتباه است. ما به‌عنوان حقوقدان، اولاً این را می‌گوییم که حق بانوان محترم اولاً شرعی است و آیه چهار سوره نساء بار‌ها گفته شده و دوماً قانونی است.

نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس تصریح کرد: ما آمدیم بین «حق مالکیت» و «حق مطالبه قضایی» تفاوت قائل شدیم و این مهم است. حق مالکیت براساس شرع و براساس اصل تراضی در قرارداد‌ها مورد پذیرش همه حوزه‌هاست، اما حق مطالبه قضایی حق حاکمیتی است و حاکمیت می‌تواند مثل سال ۱۳۹۱ که ۱۱۰ سکه را پذیرش کرد، این پیغام را بدهد که ما تا ۱۴ سکه را حمایت می‌کنیم، اما شما می‌توانید بر اساس اصل تراضی قراردادها، چون ما سقف تعیین نکردیم بروید بیش از این را یا در جهیزیه، یا در مسکن و یا هر نوع عقد دیگری صلح کنید و به تفاهم برسید.

آذری گفت: این را یادمان نرود که یک قاعده داریم به نام قاعده لاضرر که درواقع در فقه ما، عصاره تمام قواعد حقوقی است. هر جا نهادی به انحراف رفت، وظیفه قانون‌گذار است که اصلاح کند و نباید اجازه دهیم کسی برای مهریه یا حتی برای دِین مالی به زندان برود؛ این زیبنده محاکم نظام اسلامی عزیز ما نیست و سعی می‌کنیم این وضعیت اصلاح شود. خوشبختانه بعد از این همه مناقشه و گفت‌و‌گو در خصوص این طرح، امروز توانستیم دفاع خوبی انجام دهیم و خوشبختانه مجلس هم رأی داد.

این نمانیده مجلس می‌گوید من فعال اجتماعی هستم. ما وظیفه داریم به‌عنوان قانون‌گذار، نهاد‌های اجتماعی‌ای که به انحراف رفته و جامعه مدنی ما را آزرده‌خاطر می‌کند، اصلاح کنیم و اینها حداقل کاری است که ما در حوزه‌های اجتماعی می‌توانیم انجام دهیم.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به این سوال که جزئیات اصلاح قانون مهریه چه زمانی در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد؟، گفت: امروز کلیات طرح رأی آورد و اصل این است که کلیات رأی آورده و چون قبلش بحث هوش مصنوعی در حال بررسی بود که تازه تمام شد این طرح دیگر در صحن است و فکر می‌کنم فردا وارد جزئیات شویم.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
دادگاه باید تشخیص بدهد بعضی میگویم بعضی خانمها هستند طرف مایه دار می‌بینند براحتی رابطه برقرار میکنند دوست میشوند بعد ازدواج میکنند اگر دوشیزه باشه حتی عروسی راهم بپایان نمی رسانند و خواست طلاق ومخریه میکنندخیر زن باشه عروسی میکند بعداز چند روز زندگی بهانه در می آورد من وتو تفاهم نداریم فوری درخواست طلاق ومهره میکنند دادگاه ها باید چنین افراد صلاحیت گرفتن مهریه نداند فقط نگویند قانون این را نوشته یا پرداخت یا زندان خانم 40ساله ای میشناسم پنج بار ازدواج کرده بعداز دو ازدواج ازشوهر دوقبلیش هر دوماه سکه تمام میگیرد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
۱۴ سکه هم درآمد ۱۵ سال یک کارمنده. چرا اصلا سکه؟ مرد اگر بیش از درآمد ۵ سالشو مهر کنه جهالت کرده و قرارداد ازدواج باطله.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
انتقاد از افزایش روزانه قیمت شیر
۱۸:۴۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
انتقاد از افزایش روزانه قیمت شیر
چرا قیمت شیر دائم در حال افزایش است؟ مردم ناچارند روزانه شیر تهیه کنند درحالی که قیمت آن به‌طور مداوم بالا می‌رود. این وضع فشار زیادی بر خانواده‌ها وارد کرده است. لطفاً مسئولان مربوطه به فکر معیشت مردم باشند و در قیمت‌گذاری‌ها انصاف را رعایت کنند.
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خیلی بیجا کردید
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خوب مهریه را کم کردید ،چه اهرم فشاری برای آقایان نامرد گذاشتید ؟؟؟؟
۱۸
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
آقایان نامرد نیستند که مخارج شما رو به عهده می گیرند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
هر کاری می کنید فقط سریع !! چون دهن زیر ساخت های خانواده را با قوانین مزخرف نابود کردید !! مهریه که بعنوان مهر و محبت بوده شما تبدیل کردید به جرم و مرد را به زندان فرستادید !!
۳
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
باید این چهارده سکه مدت مشخص کنند چون فردی که کارگره شایدبتوند سالی یک سکه کنار بزاره و مهریه بده
۱
۱۰
پاسخ دادن
Japan
ناشناس
۱۶:۵۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
مبالغ زیاد با این تورم یک عمر بدهکاری ایجاد می‌کند قبلا یک خانم برای یک لقمه نان وارد یک زندگی میشد، ولی الان دورا آزادی است و مهریه با مبلغ زیاد ایجاد کلاهبرداری های زیادی شده . چه مدت زندگی کردن بچه دارن یا ندارن و خانمی که بعدش ازدواج کنه یا نه وبا پول مهریه وارد زندگی دیگری شود در روند قضایی موثر باشه.
۱
۸
پاسخ دادن
Japan
ناشناس
۱۶:۴۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
بسیار عالی عطف به ماسبق میشود؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
6565
۱۶:۴۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
باسلام حرفی که زده شده واقعیت دارد
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
احسنت کارتون درسته. مرد بیچاره چه گناهی کرده که از اول زندگی گروگان در دستان زن باشه، اصلا از کجا معلوم شاید زن ناسازگار باشه اون وقت چرا مرد باید پول بی زبون رو به زن نا اهل بده .
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
کارکنان دولتی در همه ادارات دولتی حتی مخابرات باید اخراج و ب واحدهای تولیدی و صنعتی معرفی ب کار بشوند

کارمندان دولتی ، بار منفی بر بودجه مملکت دارند

و از بیت المال یک ملت برداشت میکنن

دیگه کافیه

با وجود نخبه های هوش مصنوعی و برنامه نویس ها زبده

نیاز ب این همه کارمند دولتی نیس
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
همون ۱۴ تا هم خیلیه کمتر کسی میتونه بده
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته تأمین اجتماعی
۱۵:۰۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
جناب آقای علی آذری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
سازمان تامین اجتماعی شعبه سبزدشت بهارستان جاده تهران ساوه هر سال به بهانه های مختلف از حقوق بنده مبالغ را کم می کند چرا؟
اعتراض هم می کنم ولی متأسفانه توجه نمی کند.
فیش مستمری مهر ماه 1401 متناسب ‌سازي 75% اعاده نسبت به زمان برقراري 152,717,508ریال از حقوق بنده کسر کردن چرا؟ شماره مستمری: 1001321591
علت سکوت مدیرعامل سازمان تامین از مهر ماه سال 1401 تاکنون چیست؟
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته تأمین اجتماعی
۱۵:۲۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
حکم اصلی افزایش مستمری بازنشستگی سال 1399 مبلغ 73،243،550 ریال و حکم جدید مبلغ 63،163،136 ریال می باشد.
حکم اصلی افزایش مستمری بازنشستگی سال 1400 مبلغ 118،816،288 ریال و حکم جدید مبلغ 114،556،027 ریال می باشد
حکم اصلی افزایش مستمری بازنشستگی سال1401 مبلغ167،064،167 ریال و حکم جدید مبلغ 161،185،006 ریال می باشد.
حکم اصلی افزایش مستمری بازنشستگی سال1402 مبلغ 212،773،761 ریال و حکم جدید مبلغ 210،407،977 ریال می باشد
سازمان تامین اجتماعی در اسفند ماه سال 1402 به صورت غیر قانونی حقوق مستمری بازنشستگی بنده را در حکم سالانه سال ها 1399، 1400، 1401 و 1402 کم کرده است چرا؟
این در حالی است که بنده در اسفند ماه سال 1395 بازنشسته شده ام و تاکنون هم هیچ گونه بدهی به سازمان تامین اجتماعی نداشتم و ندارم.
سازمان تامین اجتماعی که متأسفانه هر سال به بهانه های مختلف حقوق و مزایا بنده را کم می کند چرا؟
در حالی است که هیچ قانون جدیدی برای قطع مستمری این افراد تصویب نشده و چنین اقدامی خودسرانه انجام گرفته است. از مسئولان تأمین اجتماعی تقاضا می‌شود هرچه سریعتر به این موضوع رسیدگی کنند
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته تأمین اجتماعی
۱۵:۲۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی

جناب آقای محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه

جناب آقای احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین‌اجتماعی

سلام علیکم

سازمان تامین اجتماعی در این مدت 10 ماه مبلغ 143،108،203 ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کرده است چرا؟
بیش از 19 ماه و 18 روز است که شکایت و اعتراض علیه شعبه مربوطه تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در سامانه تخلفات اداری سازمان تامین اجتماعی ثبت کردم ولی اما متأسفانه هیچ خبری بررسی و رسیدگی نیست چرا؟
درخواست رسیدگی دارم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اگر شکایت ها و اعتراض های مردم طبق قانون و عدالت در دادگاه های و هم در کشور رسیدگی شود 100 درصد همه مشکلات مردم، کارمندان، کارگران و بازنشسته ها حل وفصل می شود
مشکل مردم و کشور بی قانونی و بی عدالتی است و نه تحریم ها آمریکا و غرب
۲
۳
پاسخ دادن
