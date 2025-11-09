مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان از پیدا شدن ۲ کوهنورد گمشده در ارتفاعات ماسوله (از جمعه) و ادامه جست‌و‌جو برای نجات سومین نفر از آنها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی سلیمی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان گفت: ۲ نفر از ۳ کوهنورد گمشده در ارتفاعات بالادست ماسوله با تلاش امدادگران این جمعیت در منطقه گورخونی پیدا شدند.

او افزود: ۳ مرد در محدوده سنی ۶۰ تا ۷۰ سال که از روز جمعه ۱۶ آبان برای کوهنوردی، به ییلاقات بالادست ماسوله رفته و گم شده بودند، با تلاش امدادگران تاکنون، ۲ نفر از آنها پیدا شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با بیان اینکه یکی از کوهنوردان پیدا شده حال مساعدی ندارد و به مرکز درمانی منتقل شده است، تصریح کرد: گروه عملیاتی با راهنمایی کوهنورد دیگر، برای پیدا کردن نفر سوم به محل مورد نظر اعزام شده‌اند.

منبع: صداوسیما

برچسب ها: کوهنورد گمشده ، جمعیت هلال احمر گیلان
