رئیس فدراسیون هندبال درباره حضور تیم ملی ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی گفت: کار سختی است، اما می‌رویم که بهترین عملکرد خود را داشته باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال اظهار کرد: مسابقات کشور‌های اسلامی، چون در روز‌های IHF نیست ما لژیونر‌ها را نداریم ولی قبل از آن در یک تورنمنت شرکت کردیم. سرمربی ما تفکرات خوبی دارد و امیدواریم که بهترین عملکرد را در مسابقات داشته باشیم.

وی در خصوص قهرمانی گفت: اینکه ما قهرمان شویم یا نه در زمین مسابقه مشخص می‌شود. مسابقات در سطح آسیاست. ترکیه هم حضور دارد. قطر، کویت و بحرین همه تیم‌های خوبی هستند که در این مسابقات حضور دارند. کار سختی است، اما می‌رویم که بهترین عملکرد خود را داشته باشیم.

وی در ادامه گفت: این تورنمنت با توجه به اینکه قبل از قهرمانی آسیا در کویت است در مسیر آماده سازی تیم کمک می‌کند. برخی از بازیکنان ما در یک تورنمنت رسمی شرکت می‌کنند و محک می‌خورند. جوانان خود را به سرمربی نشان دهند.

او در خصوص بازی‌های جوانان آسیا گفت: در بازی‌های بحرین دختر‌های ما اتفاق خارق العاده رقم زدند. کمتر کسی می‌توانست قهرمانی را تصور کند. ما امیدواریم داشتیم که عملکرد خوبی داشته باشند. اوج بازی دختران ما برابر چین بود که چند ماه قبل قهرمان آسیا شده بود. مدال ارزشمندی برای کاروان بود.

او در خصوص تیم مردان گفت: برخی از بازیکنان در مراکش بودند. پیش بینی این بود که تیم به جمع چهار تیم می‌رسیم، اما اتفاق هندبالی بود. ما چین و کویت هم امتیاز شدیم و با یک اختلاف بالا نرفتیم. ما از نظر سنی ۷۰ درصد بازیکنان زیر نورم مسابقات بودند.

