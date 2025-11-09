سرپرست شهر فرودگاهی امام (ره) گفت:در راستای افزایش استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شهر فرودگاهی، کد‌های گمرکی در محدوده قانونی منطقه آزاد یکپارچه سازی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رامین کاشف آذر، سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اظهار کرد: در راستای افزایش استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود منطقه آزاد شهر فرودگاهی و وحدت رویه و حذف بروکراسی های زائد اداری، کد های گمرکی در شهر فرودگاهی یکپارچه سازی می‌شود.

وی بیان کرد: کد گمرکی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) برای ترخیص و فعالیت‌های گمرکی شماره ۱۰۱۱۰ است. از مزایای اجرای این فرآیند علاوه بر ارائه مشوق‌ها به تجار و صاحبان کالا و تسهیل در امر تجارت می توان به درآمد پایدار از حقوق ورودی گمرکی برای شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نام برد.

منطقه آزاد شهر فرودگاهی به‌عنوان تنها منطقه آزاد کشور در داخل سرزمین اصلی و در نزدیکی پایتخت فرصت خوبی را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایجاد کرده است. راه‌اندازی اتاق طلا و فلزات گرانبها برای اولین بار در ایران، توسعه گمرک زمینی، اتصال منطقه آزاد به گمرک هوایی، افتتاح شهر تجهیزات پزشکی، گمرک تخصصی خودرو، اخذ سهمیه تجاری طی تفاهم نامه با سایر مناطق آزاد کشور همگی باعث توسعه درآمدهای غیر هوانوردی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) شده است.

منبع: شهر فرودگاهی امام خمینی

برچسب ها: کد گمرکی ، شهر فرودگاهی امام خمینی
