معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: هیچ وقت قرار نبود زمین رایگان به متقاضیان داده شود بلکه قرار بود زمین به‌صورت ۹۹ ساله واگذار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص میزان تامین زمین برای طرح‌های نهضت ملی مسکن و اینکه در استان تهران چه میزان زمین تأمین شده است گفت: برای تولید مسکن باید تمام ملاحظات در نظر گرفته شود، تبدیل زمین خام برای تولید مسکن هزینه‌های زیادی را به دنبال دارد و این کار باید سیاست‌های کلی هماهنگ بوده و منابع آبی کشور را آلوده نکند.

وی با بیان اینکه ۱ تا ۱.۵ درصد مساحت کشور به سکونتگاه‌های شهرها و روستاها اختصاص یافته است، اضافه کرد: باید به گونه ای عمل کنیم که نه برای توسعه شهری زمین را احتکار کنیم و نه برای این کار اسراف کنیم.

وی با تاکید بر این که زمین عامل کمیابی در توسعه شهری ایران است، یادآور شد: به ازای هر واحد مسکونی به طور میانگین ۸۰۰ میلیون تومان هزینه آماده سازی، زیرساخت و خدمات روبنایی است. 

وی با بیان اینکه در قانون آمده که زمین با هزینه آماده سازی و در قالب اجاره ۹۹ساله واگذار شود، گفت: در استان تهران، شهر تهران را داریم که طبق قانون اولویتی برای تامین زمین در آن نداریم. اما در استان تهران باید در شهرها و روستاهای کوچک و شهرک سازی تامین شود.

کاظمیان تأکید کرد: اولویتی برای تامین زمین به شرایط ۹۹ ساله نداریم. در واقع، سیاست کلی تعداد زیادی شهر و روستا داریم در استان تهران. بنابراین، می‌توانیم دو شهر و روستاهای کوچک را در شهرک‌سازی در مناطق شرقی استان تهران در نظر بگیریم.

وی  افزود: اما مسئله‌ای که وجود دارد، موضوع آب این مناطق است. چه تدبیری برای آب شهرک‌ها دارید؟ زیرا در حال حاضر مشکل آب یکی از چالش‌های اصلی است. 

وی توضیح داد: در چند ماه گذشته، بررسی مفصلی در مورد مشکل آب در استان تهران انجام شده است. این بحث نه تنها در تهران، بلکه در سایر نقاط استان نیز مطرح است. بر اساس سیاست‌های کلی و برنامه‌هایی که از سوی رئیس‌جمهور  ارائه شده، ما باید یک برنامه اقدام برای تهران تدوین کنیم.

او بیان کرد: این برنامه اقدام بررسی و در شورای شهر تصویب شده است. در واقع، ۲۲ عنوان برنامه عملیاتی برای استان‌های تهران و البرز در نظر گرفته شده است. این برنامه‌ها شامل حوزه آب و سایر موضوعات است و در حال حاضر در کمیسیون زیربنایی دولت در حال بررسی است. ان‌شاءالله به زودی نهایی خواهد شد.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۱۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ازجیب خودت که نمیدی برا خودتون بخوربخوره چندمتر زمین که حق مردم ایرانه بامنت میخوایی بدی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
این همه پول طی هفت سال از ما برای مسکن ملی گرفتید روتون میشه میگین زمینش اجاره ۹۹ ساله است!!!!
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
این زمین مال این مردم است بهشون بدید تا یک سر پناه بسازند و از دربدری نجات پیدا کنند زمین میخان برای چه زمانی ؟ وقتی مردن ۲ متر مربع زمین بیشتر نمیخان!
۰
۰
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۸:۰۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اگر پولی رو که دادیم برای مسکن ملی داده بودیم طلا با فروش طلا للان میتونستیم یه واحد توی همون شهر بخریم
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خدا را شکر که همان ۹۹ ساله هم فعلا ندادید.
۰
۰
پاسخ دادن
