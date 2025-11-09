باشگاه خبرنگاران جوان ـ علیرضا خاکی روز یکشنبه در جلسه بررسی پروژه‌های عمرانی سازمان با تأکید بر اهمیت شاخص «میزان جمعیت تحت تأثیر» در انتخاب و اولویت‌بندی پروژه‌ها اظهار کرد: پروژه‌ای که برای آن هزینه می‌شود، باید بتواند بخش قابل‌توجهی از ساکنان بافت تاریخی را منتفع کند، پروژه‌های بسیار پرهزینه با محدوده اثر پایین در ارزیابی‌های مهندسی ارزش امتیاز کافی به دست نخواهند آورد.

وی با اشاره به وجود ۱۵ محله اصلی در بافت تاریخی قم افزود: هدف ما در سال آینده افزایش تعداد پروژه‌ها و گسترش دامنه اثرگذاری آن‌هاست تا نتایج ملموس‌تری برای شهر و شهروندان حاصل شود.

خاکی سرمایه‌گذاری در بافت تاریخی را زمینه‌ساز درآمد پایدار برای شهرداری‌ها دانست و گفت: هزینه‌کرد در بافت تاریخی علاوه بر حفظ هویت شهری، موجب رونق گردشگری و ارتقای سطح درآمدهای شهری می‌شود، به همین دلیل بسیاری از شهرداری‌ها به‌ویژه در شهرهای تاریخی کشور، بودجه قابل‌توجهی را برای حفاظت و احیای این بافت‌ها اختصاص می‌دهند.

مدیرعامل سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر، سکونتگاه‌های غیررسمی را یکی از چالش‌های مهم شهر قم عنوان کرد و گفت: در ساختار مدیریتی شهرداری محدودیتی برای پرداختن به این مناطق وجود ندارد، اما در بودجه‌ریزی باید توجه ویژه‌ای به این مناطق صورت گیرد تا عدالت فضایی در توسعه شهری تحقق پیدا کند.

وی تاکید کرد: نگاه راهبردی به بافت تاریخی و سکونتگاه‌های کم‌برخوردار گامی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی شهروندان و احیای پویایی اجتماعی در هسته مرکزی شهر قم خواهد بود.

شایان ذکر است: محدوده شهری قم ۱۳ هزار هکتار است که از این میزان، ۲ هزار و ۱۶ هکتار به سکونتگاه‌های غیررسمی، ۱۶۰۰ هکتار به بافت فرسوده و ۳۱۵ هکتار به بافت تاریخی اختصاص دارد که این بافت تاریخی در دل بافت فرسوده قرار گرفته‌است.

منبع:شهرداری قم