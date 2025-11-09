رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در خصوص پرداخت ارز ترجیحی نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کوروش پروزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص بحث حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی گفت: تا جایی که من می‌دانم برای تأمین کالا‌های اساسی، نهاده‌ها، عزم دولت و بانک مرکزی بر این قرار گرفته که پرداخت این ارز را ادامه دهند هدف ما این است که هیچ مشکلی برای مردم در این بخش پیش نیاید و کالا‌هایی که بر سفره مردم قرار دارد، با شرایط مناسبی حفظ شود تا زمانی که روش‌های جبرانی برای تأمین کالا‌های اساسی پیدا شود، مردم باید با توان و امکان بیشتری تغییرات را همراهی کنند.

او ادامه داد: شبکه توزیع کالا‌ها در دولت مشخص است و در وزارت جهاد و شرکت‌های توزیع مانند اتکا، دسترسی مردم به کالا‌هایی که تأمین می‌شود، به راحتی انجام می‌گیرد. همچنین بازارگاه‌ها و میدان‌ها به عنوان مکان‌هایی برای دسترسی عموم در شهر‌های بزرگ و تعاونی‌های روستایی نیز در این زمینه فعال هستند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: “دولت باید روش‌هایی پیدا کند تا امکان ایجاد شده به درستی به سفره مردم منتقل شود. در مورد دارو نیز، شبکه‌های داروخانه‌ها می‌توانند به عنوان شبکه‌های مطمئن و امن برای دسترسی مردم عمل کنند.

