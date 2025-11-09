در کمتر از یک سال، ۱۲ هکتار به سطح گلخانه‌های لرستان افزوده شد و ۸ طرح اولویت‌دار کشاورزی به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- امید امیدی شاه‌آباد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان اعلام کرد: تاکنون تعداد ۸ طرح اولویت‌دار بخش کشاورزی تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است. وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، افزود: انتظار می‌رود ۱۰ طرح اولویت‌دار دیگر نیز تا پایان سال جاری تکمیل و راه‌اندازی شود.

معاون اقتصادی استانداری لرستان به تشریح برخی از طرح‌های به‌ثمررسیده پرداخت و گفت:طرح کشتارگاه طیور شهرستان کوهدشت، طرح توسعه بسته‌بندی مرغ و ماهی منجمد الیگودرز، فرآورده‌های لبنی شهرستان چگنی و گلخانه گل‌وگیاه زینتی شهرستان الیگودرز بخشی از این طرح‌ها هستند.

امیدی همچنین از راه‌اندازی طرح‌های پرواربندی و دامپروری در سطح استان خبر داد و تصریح کرد:بهره‌برداری از طرح مزارع نوین ایرانیان (پرواربندی بره) ۲۱ هزار رأسی شهرستان دورود، مزارع نوین ایرانیان (پرواربندی گوساله) ۲ هزار و ۷۵۰ رأسی دورود، واحد گاوداری ۳۰۰ رأسی شهرستان دورود و طرح پرواربندی ۱۵۰ رأسی گوساله شهرستان ازنا نیز طی یکسال گذشته صورت گرفته است.

معاون اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به پیگیری‌های مستمر در بخش کشاورزی، از افزایش ۱۲ هکتاری مساحت گلخانه‌های استان از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت:جدا از گلخانه‌هایی که عملیات اجرایی آنها شروع شده و نیمه‌تمام هستند، این افزایش سطح، نشان از توجه ویژه به توسعه کشت محافظت‌شده و افزایش بهره‌وری دارد.

مدیر کل دفتر امور گلخانه‌های معاونت امور باغبانی خبرداد:
صرفه جویی ۴۲۰ هزار متر مکعبی آب با اصلاح ۴۱۹ هکتار گلخانه در کشور
عضو هیات مدیره شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور:
۶۰ هزار هکتار شهرک گلخانه‌ای در کشور واگذار می‌شود
توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای در اردبیل با جدیت دنبال می‌شود
