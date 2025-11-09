باشگاه خبرنگاران جوان - سر شب بود که رسیدم خانه. فریزر را باز کردم. گوشت، مرغ، ماهی یا همبرگر و سوسیس و کالباس؟ شوفاژ را روشن کردم تا خانه گرم شود. سوز پاییز بدجور خودش را به در و دیوار خانه کوبیده بود. آقای همسر کمی بعد از من میرسید و باید یک شام دونفره آماده میکردم. دلم یک بشقاب متفاوت میخواست. با جزئیاتی برخلاف هرآنچه که هر روز از بچگی تا الآنمان خورده بودیم.
عبایم را پوشیدم و رفتم ترهبار محل. دنبال یک غذای گرم، کم کالری و در عین حال مغزی و اقتصادی میگشتم که هم حال دلمان را خوش کند و هم برای شروع یک روزِ پرانرژیِ دوباره، سرحالمان بیاورد.
پیرمرد بساطش وسط بازار روز پهن بود. فلفل، پیاز، سیبزمینی، بادمجان و گلکلم. چشمهایم روی گلکلمها قفل شد. کِرِمی و درشت و تازه به نظر میرسیدند. مثل دسته گل عروس. پیرمرد یکی را بلند کرد و قسم خورد که بار امروز است. باور کردم و یک کیلویش را چهل و پنج هزار تومان خریدم. اما با گلکلم مگر میشد شام پخت؟ آن هم سریع و یک ساعته؟!
برگشتم خانه و گلکلمها را آبکشی کردم. یک لیوان دمنوش بابونه روبهرویم گذاشتم و شروع کردم به بالا و پایین کردن اینترنت برای پیدا کردن خواص این گُلِ خوردنی. بالاخره برایم مهم بود اگر قرار است یک شام اقتصادی دو نفره بار بگذارم، از کالری و ویتامینهایش هم سر دربیاورم؛ و البته، تحقیقات، شوکهام کرد.
این گیاه هر چیزی را که بخواهید دارد؛ خلاصهاش، اما میشود اینکه فقط یک پیاله ۲۴۰ گرمی از آن، هم گوارشتان را روبهراه میکند، هم ویتامین سی مورد نیاز بدنتان در یک روز را تامین میکند، هم پوستتان را شفاف و صاف و درخشان بار میآورد و هم آنقدر کالریاش کم است که فقط مواد مغذیاش مثل فسفر و کلسیم و منیزیم و ویتامین باش به چشم میآید؛ و خب مگر من به عنوان خانم خانه که میخواهد یک غذای خوشمزه و اقتصادی و پر انرژی بپزد، چیزی جز این میخواهم؟
دلم نمیخواست آن گلکلمهای دوستداشتنی خاصیتش را از دست بدهد. پس باید در کمدماترین حالت ممکن آمادهشان میکردم؛ یعنی بخارپز. نگران نباشید، حتما لازم نیست که دستگاه بخارپز داشته باشید؛ همین که گلکلمها را در یک ظرف در دار با کمی آب و روی شعله کم بگذارید دو دقیقه بجوشد، گلکلمهای بخارپزتان به راه میشود.
البته یادتان نرود که گلکلم را درشت نگذارید و گل گلاش کنید؛ یک ماهیتابه گل گلی جذاب که شک نکنید بعد از آماده شدن دلتان را خواهد بُرد.
نگاهی به ساعت انداختم. شام باید زودتر آماده میشد و برای منی که وقتم کم بود این یک انتخاب منطقی به نظر میآمد. گلکلمهای آبپز را توی بشقاب چیدم و یک کاسه آوردم برای همزدن دو عدد تخممرغ.
ماهیتابه داغ شده بود. گلها را توی تخممرغی که کمی فلفل سیاه و زردچوبه و نمک به آن زده بودم تکان دادم و گلکلم را توی ماهیتابه چیدم تا با شعله کم کمی تفت بخورند. یک ربع بعد، گلها آماده بود. نتیجه؟ شگفتزدهام کرد. تُرد و شیرین و خوردنی. باورم نمیشد که یک گلکلم ساده آنقدر کمهزینه، اما خوشطعم دلمان را ببرد.
آن شب، شام دو نفره خانه ما، با تمام مخلفاتش فقط هفتاد هزار تومان هزینه بُرد. شاید باورتان نشود، اما واقعا دلچسب و خوشمزه بود. حالا اگر شما هم دوست دارید یک شام کم کالری، اما مغزی و اقتصادی را تجربه کنید، این سبزی جادویی را که ترکیبش با همه چیز طعم متمایزی میشود از دست ندهید.
منبع: فارس