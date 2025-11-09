باشگاه خبرنگاران جوان _ بهروز ندایی روز یکشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیرکل پیشین گفت: توسعه متوازن گردشگری از سیاست‌های دولت چهاردهم است و با اصلاح ساختار اداری در ۹۷ شهرستان کشور دفاتر نمایندگی میراث فرهنگی ایجاد شده است.

وی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌ها افزود: مسیر توسعه گردشگری بدون مشارکت بخش خصوصی و تعامل بین دستگاه‌ها ممکن نیست.

ندایی اضافه کرد: میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری سه محور مهم در اشتغال پایدار و حفظ هویت ایرانی است و با هم‌افزایی، حمایت از بخش خصوصی و تقویت زیرساخت‌ها می‌توان آینده‌ای روشن برای استان سمنان رقم زد.

وی ادامه داد: استان سمنان از دیرباز یکی از استان‌های اثرگذار در تاریخ و تمدن ایران‌زمین بوده و با توجه به ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و موقعیت ممتاز جغرافیایی خود، باید جایگاه واقعی‌اش را در عرصه گردشگری و صنایع‌دستی کشور بازیابد.

سمنان نقش آفرین در شکل‌گیری تمدن ایرانی

وی سمنان را استانی با پیشینه‌ای درخشان دانست و اظهار کرد: در دوره‌های تاریخی مختلف سمنان نقشی پررنگ در شکل‌گیری تمدن ایران داشته است و آثار تاریخی و محوطه‌های باستانی این استان گواهی روشن بر این مدعا است.

ندایی بیان کرد: از نظر موقعیت، سمنان پلی است میان شرق و غرب کشور، پایتخت مسیر جاده ابریشم قرار دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: وجود طبیعت متنوع از جنگل تا کویر، این استان را به یکی از مقاصد ممتاز گردشگری کشور تبدیل کرده است.

اختصاص ۸۰ هزار میلیارد ریالی برای توسعه گردشگری

معاون اقتصادی استاندار سمنان در آیین تکریم و معارفه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان با اشاره به اختصاص بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری خاطرنشان کرد: به دنبال مذاکرات صورت گرفته با مسوولان صندوق توسعه ملی، زمینه استفاده از منابع این صندوق به منظور توسعه بخش گردشگری در استان سمنان فراهم شده است.

حمید دهرویه با تاکید بر جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد جهانی گفت: سهم صنعت گردشگری از اقتصاد جهان از ۲ هزار میلیارد دلار فراتر رفته است که این عدد ۱۰ درصد مجموع GDP کشورها را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای تحقق سهم پنج درصدی صنعت گردشگری از تولید ناخالص داخلی کشور افزود: در سال گذشته بیش از هفت میلیون گردشگر خارجی به ایران سفر کرده‌اند که افق پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه جذب ۱۵ میلیون گردشگر خارجی در سال است.

دهرویه با بیان اینکه افزایش سهم استان از اقتصاد گردشگری در اولویت مسوولان قرار دارد، گفت: صنعت گردشگری، پیشران اصلی اقتصاد غیرنفتی است و باید سهم استان سمنان را از اقتصاد گردشگری افزایش دهیم چرا که رونق گردشگری ثمراتی مانند ایجاد اشتغال پایدار و زودبازده را به دنبال دارد.

معاون هماهنگی استاندار سمنان با اشاره وجود ظرفیت‌های متعدد گردشگری در این استان گفت: تنوع اقلیم، وجود ابنیه متعدد تاریخی و نیز میراث فرهنگی گران‌بها از مهمترین شاخصه‌های استان سمنان در حوزه گردشگری است‌ که باید از آن در جهت رشد اقتصادی استان بهره گرفت.

وی با تاکید بر اینکه فاصله کم مناطق کوهستانی با کویر در استان سمنان بیانگر تنوع ظرفیت‌های طبیعی این استان است، اظهار کرد: استان سمنان از ظرفیت ویژه‌ای برای تبدیل به یکی از مقاصد نوظهور گردشگری برخوردار است.

دهرویه با یادآوری مفاخر فرهنگی و ادبی استان سمنان در ادوار مختلف تاریخ گفت: قرار داشتن استان در مسیر حرم مطهر رضوی، وجود امامزادگان و نیز بناهایی مانند مجموعه تاریخی بایزید بسطامی، شیخ علاءالدوله سمنانی و ابوالحسن خرقانی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری فرهنگی استان سمنان شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بر استفاده مطلوب‌ از صنعت تبلیغات در معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان تاکید کرد و گفت: استفاده‌ از ابزارهای رسانه‌ای نقش مهمی در رونق گردشگری ایفا می‌کند.

