باشگاه خبرنگاران جوان - در دیداری از هفته یازدهم رقابت‌های سری آ ایتالیا، آاس رم در ورزشگاه المپیکو میزبان اودینزه بود که با دو گل به پیروزی رسید.

لورنتزو پلگرینی در دقیقه ۴۲ گل نخست رم را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند و در دقیقه ۶۱ با گل زکی چلیک، جالوروسی اختلاف را دو برابر کرد. با وجود تلاش‌های دو تیم، دیگر توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد و بازی با همین نتیجه ۰-۲ خاتمه یافت.

با این پیروزی مهم، آاس رم ۲۴ امتیازی شد و به صدر جدول سری آ صعود کرد. البته که در صورت برد اینتر مقابل لاتزیو، این شاگردان کریستین چیوو هستند که به دلیل تفاضل گل بهتر در رتبه نخست قرار خواهند گرفت.