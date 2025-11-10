معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از توزیع روزانه ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ تن مرغ گرم در استان تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مسعود ایلکا معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از تامین و توزیع مستمر مرغ گرم و منجمد در سطح استان خبر داد و گفت: روزانه بین ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ تن مرغ گرم از طریق استانهای معین وارد استان تهران میشود که بخشی از آن، روزانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن در میدان بهمن، غرفههای سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران، خردهفروشیهای سطح شهر و شهرستانها با نرخهای مصوب عمدهفروشی ۱۲۲ هزار تومان و خردهفروشی ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان توزیع میگردد.
وی افزود: مرغهای توزیعی از محل تولید استان تهران و سهمیه استانی استانهای معین تامینکننده تهیه میشود و تامین آن به میزان کافی انجام گرفته است. همچنین جهاد کشاورزی استان تهران مسئولیت تامین مرغ مورد نیاز میادین را بر عهده داشته و شبکه مویرگی توزیع نیز بهطور کامل فعال است.در همین راستا، با فعال شدن گشتهای بازرسی در میدان بهمن، سطح شهر تهران و شهرستانهای استان، روند عرضه مرغ گرم بهصورت مستمر مورد پایش قرار گرفته و با گرانفروشان برخورد قانونی صورت گرفته است. متخلفان نیز به تعزیرات حکومتی معرفی شدهاند.
ایلکا ادامه داد: علاوه بر مرغ گرم، حدود ۱۹۰۰ تن گوشت مرغ منجمد نیز برای تنظیم بازار تأمین شده که توزیع آن آغاز شده و با قیمت مصوب توسط پشتیبانی امور دام تحویل مباشرین و شبکه توزیع مورد تایید در سطح استان عرضه میشود.
وی تأکید کرد: بهمنظور جلوگیری از هرگونه تنش در بازار، نظارت بر واحدهای صنفی بهصورت مستمر در حال انجام است و در صورت مشاهده فروش بالاتر از نرخ مصوب، بازرسان نسبت به صدور برگه جریمه اقدام خواهند کرد.
گفتنی است با اصلاح قیمتی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام پذیرفته، در حال حاضر هیچ مشکلی در تامین و توزیع مرغ گرم در استان تهران وجود ندارد و مرغ منجمد نیز طبق نرخ مصوب در غرفههای میادین شهرداری، فروشگاههای زنجیرهای و شهرستانهای استان در حال توزیع است.