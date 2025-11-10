دادستان کل کشور با تاکید بر اهمیت رعایت آزادی‌های مشروع مردم، گفت: هیچ قاضی حق ندارد بدون دلایل قانونی، شخصی را احضار یا از آزادی محروم کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام محمد موحدی در همایش ملی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در فضای مجازی» با تأکید بر ضرورت نگاه فرصت‌محور به فضای مجازی اظهار کرد: فضای مجازی می‌تواند منبع حرکت، رشد و یا انحراف انسان باشد. این فضا در همه ابعاد زندگی نفوذ کرده و قابلیت تغییر مسیر فکری و اخلاقی جوامع را دارد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: فضای مجازی با همه ظرفیت‌هایش، هم تهدید است و هم فرصت؛ همان‌گونه که مقام معظم رهبری بار‌ها تأکید فرموده‌اند، استفاده صحیح از این فضا می‌تواند زمینه‌ساز رشد علمی، اخلاقی و معنوی جامعه باشد.

موحدی با اشاره به نقش حوزه‌های علمیه و اندیشمندان در تبیین ابعاد فقهی فناوری‌های نوین گفت: امروز مباحثی مانند رمزارز‌ها و بازی‌های رایانه‌ای در سطوح درس خارج فقه بررسی می‌شود و فقها به عنوان وظیفه شرعی خود، ورود فعال به این عرصه دارند.

وی در ادامه ضمن تشریح تحول فناورانه در قوه قضاییه گفت: با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی، ابلاغ اوراق قضایی تقریباً در تمامی استان‌ها به‌صورت ۱۰۰ درصد الکترونیکی انجام می‌شود. این امر موجب کاهش فساد، افزایش شفافیت و صرفه‌جویی در وقت مردم شده است. همچنین استفاده از پابند‌های هوشمند برای نظارت بر متهمان و ارائه خدمات قضایی غیرحضوری، از دستاورد‌های مهم این رویکرد هوشمندانه است.

دادستان کل کشور با تأکید بر رعایت آزادی‌های مشروع مردم خاطرنشان کرد: هیچ قاضی حق ندارد بدون دلایل قانونی، شخصی را احضار یا از آزادی محروم سازد. آزادی‌های مشروع در نظام جمهوری اسلامی، از جامع‌ترین نمونه‌های آزادی در جهان است.

موحدی افزود: در عین حال، نباید اجازه داد اقلیت‌هایی با بی‌توجهی به ارزش‌های دینی و اخلاقی، حقوق مشروع اکثریت متدین جامعه را تضییع کنند. حفظ امنیت روانی در فضای مجازی و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، مطالبه جدی مردم و خانواده‌های معظم شهداست و مسئولینی که در این حوزه کوتاهی کرده و به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند بعنوان مدعی‌العموم به سراغ آنها خواهیم رفت.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۴، تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب راهبرد‌های کلان این عرصه را در چند محور بیان فرموده‌اند؛ از جمله سالم‌سازی و امنیت همه‌جانبه فضای مجازی، صیانت از حریم خصوصی مردم، ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، مقابله با تهاجمات فرهنگی، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در چارچوب اقتصاد مقاومتی و تدوین نظام‌های امنیتی، حقوقی و قضایی برای دفاع از حقوق ملت در برابر نفوذ بیگانگان.

وی در پایان گفت: دشمنان با سوءاستفاده از فضای مجازی، در پی بی‌اعتمادسازی مردم نسبت به مسئولان هستند؛ اما با هوشیاری مردم و هم‌افزایی دستگاه‌ها، این توطئه‌ها خنثی خواهد شد. وظیفه ماست با عمل انقلابی و مدیریت دقیق، از ظرفیت فضای مجازی برای تقویت ایمان، اخلاق و وحدت ملی استفاده کنیم.

منبع: قوه قضاییه

