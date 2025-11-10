باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» در نشست خبری امروز -دوشنبه ۱۹ آبانماه- خود در پاسخ به این سوال که گفته شده شما در آینده نزدیک به عنوان سفیر جدید ایران در سازمان ملل مشغول به فعالیت خواهید شد و برای این سمت انتخاب شدهاید، خطاب به خبرنگاران گفت: بنده در خدمتتان هستم و خواهم بود و تا مادامی که آقای وزیر صلاح بدانند با قوت و جدیت در این مسئولیت ایفای وظیفه خواهم کرد.
مسئولیت سخنگویی مهمترین مسئولیت در جهان است
وی با بیان این که «به نظرم مسئولیت سخنگویی مهمترین مسئولیت در جهان است» به مزاح ادامه داد: مگر اینکه شما خبرنگاران بخواهید شغل جدیدی را برای من انتخاب کنید.
سفرا نماینده حاکمیت و نظام در کشورهای پذیرنده هستند
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه در پاسخ به این سوال که گفته شده افرادی نیز برای سفارت ایران در روسیه و ایتالیا انتخاب شدهاند و انتقادی که در این زمینه وجود دارد این است که برخی از افرادی که در این زمینه مطرح شدهاند، وزارت خارجهای نیستند، گفت: انتخاب سفرا یک روند مشخصی دارد، سفرا صرفاً نماینده وزارت خارجه نیستند، بلکه نماینده حاکمیت و نظام در کشورهای پذیرنده هستند، بنابراین روند انتخاب نامزدهای اینگونه مسئولیتها با هماهنگی و مشارکت وزارت خارجه و سایر دستگاههای مربوط انجام میشود.
بقائی با اشاره به انتخاب سفرای جدید ایران در هند و کره شمالی ادامه داد: در ارتباط با انتخاب سفرای جدید ایران در ایتالیا و روسیه نیز روند ادامه دارد، موضوع انتخاب سفیر جدید ایران در رم یک مقداری فرایندش جدیتر شده است و ما در مورد فرد انتخاب شده بعد از طی روند لازم اطلاع رسانی میکنیم.
اعتراف رئیسجمهور آمریکا درباره حمله به ایران را به عنوان سند در شورای امنیت و سازمان ملل ثبت کردیم
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که رئیسجمهور آمریکا اعلام کرده که مسئولیت حمله رژیم صهیونیستی به ایران بر عهده وی است و به نوعی او فرماندهی این را موضوع بر عهده داشته است، گفت: این اظهار نظر یکی از جدیدترین دلایل و شواهد خیلی روشن مبنی بر مشارکت قطعی آمریکا در تهاجم نظامی علیه ایران است.
وی ادامه داد: در این زمینه تردیدی وجود نداشت و از همان ابتدای جنگ، آمریکاییها همدستی فعالی با رژیم صهیونیستی داشتند و در ادامه نیز خودشان رسماً وارد جنگ شدند و از این جهت این سخنان تحول جدیدی محسوب نمیشود ولی اینکه صراحتاً اعتراف میکند که ما فرماندهی و مسئولیت کامل این تهاجم را بر عهده داریم ادعای قبلی وزیر خارجه این کشور در ۲۳ خرداد که گفته بود ما نقشی در این حمله نداشتیم را رد میکند.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: این اعتراف صریح به ارتکاب یک جنایت بینالمللی مسئولیت کامل دولت آمریکا را به همراه دارد و ما بلافاصله در امتداد این موضوع، این اعتراف را به عنوان سند در شورای امنیت و سازمان ملل ثبت کردیم.
وی همچنین گفت: مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران را با جدیت دنبال میکنیم و بر روی تمام امکانها برای تظلمخواهی ملت ایران با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضاییه در حال فعالیت هستیم.
بخشهای مسئول در حال پیگیری موضوع حمله دزدان دریایی در سومالی به کشتی ماهیگیری ایرانی هستند
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفتوگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در ارتباط با اخبار منتشر شده مبنی بر حمله دزدان دریایی در سومالی به یک کشتی ماهیگیری ایرانی گفت: ما گزارشهایی را در این ارتباط دریافت کردهایم که چنین اتفاقی افتاده است، بخشهای مسئول در وزارت خارجه و دیگر سازمانهای مربوط در حال پیگیری این موضوع هستند.
وی افزود: این منطقه، منطقه ناامنی است و متاسفانه هر از چند گاهی لنجها و کشتیها از کشورهای مختلف مورد تعرض قرار میگیرند.
اعلام پیوستن قزاقستان به پیمان ابراهیم نمایشی سیاسی برای اعلام منزوی نبودن رژیم صهیونیستی است
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «ترامپ هفته گذشته اعلام کرد که کشور قزاقستان به پیمان ابراهیم پیوسته است و نظر ایران در این ارتباط چیست با توجه به اینکه جنایتهای رژیم صهیونیستی در منطقه و غزه همچنان ادامه دارد»، گفت: به صورت کلی ما معتقدیم رژیمی که مرتکب نسلکشی ادامه دار در غزه و اقدامات تجاوزکارانه در منطقه شده است، شایسته هیچگونه شناسایی و عادی شدن نیست و نگاه عادیسازی به رژیم صهیونیستی، این رژیم را در تداوم جنایتهای خود جری میکند.
بقائی خاطرنشان کرد: بنابراین کلیت موضوع از نظر ما امر مردودی است و باید به این موضوع نیز توجه داشت که سه دهه است که ارتباط دیپلماتیک بین قزاقستان و رژیم صهیونیستی وجود دارد و اعلام این موضوع در مقطع کنونی یک نمایش سیاسی برای نشان دادن این موضوع است که رژیم صهیونیستی منزوی نیست، آمریکا تلاش میکند که با اینگونه اقدامات نمایشی، اصل موضوع که ادامه اشغالگری توسط رژیم صهیونیستی است را به حاشیه براند و این موضوع مسئولیت کشورها را سنگینتر میکند که اجازه ندهند که اصل موضوع و این که ریشه مشکلات در منطقه ما چه کسانی هستند از یاد برود و از اصل قضیه منحرف شویم.
گفته شده فعالیتهای کنسولی استرالیا در ایران از طرق دیگری با کمک کشورهای دوستشان ادامه خواهد داشت
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با فعالیتهای سفارت استرالیا در ایران و انجام خدمات کنسولی از سوی این کشور گفت: همانطور که میدانید سطح روابط ما با استرالیا کاهش پیدا کرده و به ما گفته شده است که فعالیتهای کنسولی این کشور در ایران از طرق دیگری با کمک کشورهای دوستشان ادامه خواهد داشت.
مردم آمریکا حامی هزینهکرد اموال و آبروی این کشور برای رژیم نسلکش صهیونیستی نیستند
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با انتخاب «زهرا ممدانی» به عنوان شهردار نیویورک و این که کسی در انتخابات شهرداریها در آمریکا به عنوان شهردار نیویورک انتخاب شده است که از موضوع فلسطین حمایت کرده و مخالف جنایتهای رژیم صهیونیستی است، گفت: انتخابات آمریکا یک موضوع داخلی است و پیامهایی که از این انتخابات و افراد انتخاب شده دریافت میشود بسیار قابل تامل است.
وی گفت: یکی از پیامهایی که از این انتخابات دریافت میشود این است که افکار عمومی آمریکا و مردم این کشور از سیاستهای دولتشان در قبال منطقه به خصوص حمایت از جنایتهای رژیم صهیونیستی راضی نیستند و مردم آمریکا حامی هزینهکرد اموال و آبروی آمریکا برای رژیم نسلکش صهیونیستی نیستند و اینکه نوعی شکاف در جامعه آمریکا وجود دارد که میتوان از آن به عنوان اعتراضی جمعی به سیاستهای قلدر مآبانه و هنجار شکنانه آمریکا در سطح بینالمللی یاد کرد.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با برخی از اخبار منتشر شده مبنی بر استقرار قریب الوقوع نیروهای نظامی آمریکا در سوریه در پایگاهی در دمشق به نظر ایران در این ارتباط گفت: ما همواره گفتهایم که هرگونه حضور نظامی آمریکا در منطقه صرفاً باعث بیثباتی در منطقه ما میشود.
وی افزود: حضور آمریکا در سوریه در این سالها پوششی برای غارت اموال مردم سوریه و حمایت از ناامنی در این کشور بوده است و حضور اکنون نیز هدفی جز هدف تامین منافع اشغالگران و ناامن ساز رژیم صهیونیستی نخواهد داشت.
وی همچنین در ارتباط با لغو تحریمهای شورای امنیت علیه مردم سوریه گفت: تحریمهایی که سالها مردم سوریه را تحت فشار قرار داده و باعث شده بود که آنها از حقوق بدیهی خود طی سالها محروم شوند، از نظر ما مردود هستند و ما از هر اقدامی که باعث کاهش تحریمها علیه مردم سوریه شود استقبال میکنیم.
از هر اقدامی که باعث کاهش تحریمها علیه مردم سوریه شود استقبال میکنیم
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با برخی از اخبار منتشر شده مبنی بر استقرار قریبالوقوع نیروهای نظامی آمریکا در سوریه در پایگاهی در دمشق و نظر ایران در این ارتباط گفت: ما همواره گفتهایم که هرگونه حضور نظامی آمریکا در منطقه صرفاً باعث بیثباتی در منطقه ما میشود.
وی افزود: حضور آمریکا در سوریه در این سالها پوششی برای غارت اموال مردم سوریه و حمایت از ناامنی در این کشور بوده است و حضور اکنون نیز هدفی جز تامین منافع اشغالگران و ناامن سازی رژیم صهیونیستی نخواهد داشت.
وی همچنین در ارتباط با لغو تحریمهای شورای امنیت علیه مردم سوریه گفت: تحریمهایی که سالها مردم سوریه را تحت فشار قرار داده و باعث شده بود که آنها از حقوق بدیهی خود طی سالها محروم شوند، از نظر ما مردود هستند و ما از هر اقدامی که باعث کاهش تحریمها علیه مردم سوریه شود استقبال میکنیم.
نتایج انتخابات عراق هرچه باشد، روند دوستانه میان دو ملت ایران و عراق ادامه پیدا خواهد کرد
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفتوگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «به تازگی آقای فواد حسین وزیر خارجه عراق اعلام کرده است که کنار نیامدن آمریکا و ایران با یکدیگر مشکل بغداد نیست و عراق میخواهد با هر دو طرف رابطه خوبی داشته باشد و ایران همسایه بزرگ ماست و آمریکا نیز دوست ماست، آیا بیان اینگونه اظهارات عجیب نیست از طرف دیگر موضع ایران در مورد انتخابات پارلمانی عراق چیست و آیا ایران از گروه و یا کاندیداهای خاصی حمایت میکند؟ گفت: همسایه بزرگ ما عراق حتما میداند که چگونه مشکلات خود را با سایر بازیگران مدیریت کند.
وی تاکید کرد: رابطه ما با عراق بسیار مهم و دوستانه است و اطمینان داریم که نتایج انتخابات هرچه باشد، این روند دوستانه میان دو ملت ادامه پیدا خواهد کرد.
این دیپلمات ارشد ایرانی افزود: ما متوجه هستیم که فضای سیاسی موجود در عراق یک فضای انتخاباتی است. موضع ما خیلی روشن است؛ معتقدیم که انتخابات در عراق یک موضوع داخلی است و امیدواریم که مردم عراق به بهترین نحو در روند تعیین کننده آینده سیاسی خود مشارکت کنند و انشاءالله آنچه خیر و صلاح عراق است به عنوان نتیجه انتخابات روشن شود.
نگاه ما به آینده است، اما تجربههای گذشته را نمیتوان نادیده گرفت
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سوالی مبنی براین که به تازگی ۸۰ نماینده مجلس با امضای تذکری خطاب به وزیر امور خارجه، خواستار پیگیری جنایت آمریکا در جنگ ۱۲روزه در دادگاههای بینالمللی شده و تأکید کردند که آمریکا بهدلیل نقش مستقیم خود در آغاز این جنگ باید در جهان بهعنوان «جنایتکار جنگی» شناخته شود و همچنین برخی دیگر از نگاهها در ارتباط با نوع تعامل ایران و آمریکا با اشاره به سابقه تاریخی روابط ایران و آمریکا، تأکید کرد که نگاه ایران به آینده است، اما تجربههای گذشته را نمیتوان نادیده گرفت.
بقائی افزود: من بارها اشاره کردم که ما حتماً در گذشته زندگی نمیکنیم، نگاه ما رو به جلو است ولی حتماً با نگاه به تجربههای گذشته. نیازی نیست که به ۱۹۵۳ یا ۱۳۳۲ برگردیم برای اینکه ببینیم رویکرد آمریکا نسبت به ملت ایران چه بوده؛ کافیست سه ماه قبل، خرداد ماه را در نظر بگیریم.
وی با انتقاد از دیدگاههایی که عملکرد آمریکا در قبال ایران و منطقه را نادیده میگیرند، اظهار کرد: این دیدگاههایی که به نظرم به صورت یکسویه مطرح میشود و عملکرد آمریکا را در رابطه با ایران و منطقه نادیده میگیرد با واقعیتها فاصله دارند.
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران گفت: آمریکا در بالاترین سطح، جنایتی را علیه ایران مرتکب شده و مدام به آن جنایت میبالد، افتخار میکند و از طرف دیگر ادعا میکند که ما دنبال گفتوگو و مذاکره با ایران هستیم.
بقائی تأکید کرد: این موضوع را همه باید متوجه باشند که ایران در میانه یک فرایند مذاکراتی مورد تعرض قرار گرفت. اکنون دیگر کاملا مشخص است؛ اگر قبلاً میگفتند این حمله کار رژیم صهیونیستی بوده، الان با اعترافی که رئیسجمهور آمریکا کرد، مشخص شد که نقش آمریکا در این حمله نقش مستقیمی بوده است.
وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا گفت: آمریکا صراحتاً میگوید که ما برای حمله به تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران ۲۲ سال تمرین کردیم. این به این معناست که در همه این سالها، همزمان که گفتوگویی هم صورت میگرفته، رژیم آمریکا در حال برنامهریزی برای آسیب زدن به ملت ایران بوده است.
سخنگوی وزارت خارجه در پایان پاسخ به این سوال خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی که یک طرف به دنبال ضربه زدن و آسیب زدن به طرف دیگر است و به هیچ عنوان قائل به یک روند مذاکراتی معقول مبتنی بر حقوق بینالملل نیست، شرایط لازم برای مذاکره دشوار است که شکل بگیرد.
مطالبه ما از آژانس بینالمللی انرژی اتمی و مدیرکل آن همچنان پابرجاست
بقائی در پاسخ به سوالی با اشاره به مواضع اخیر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تأکید کرد: شخص مدیرکل نه تنها در گزارشهای خود، بلکه در مصاحبههایی که انجام داده از جمله مصاحبهای که بهتازگی منتشر شده صراحتاً اعلام کرده که برنامه هستهای ایران صلحآمیز است و هیچ دلیل و مدرکی برای انحراف ایران از مسیر صلحآمیز وجود ندارد.
وی افزود: ما همواره از آژانس و شخص مدیرکل خواستهایم که صرفاً بر اساس مسئولیتها و صلاحیتهای فنی خود درباره موضوع هستهای ایران اعلام نظر کنند و از گمانهزنیهایی که هیچ مبنای فنی ندارد و صرفاً تکرار ادعاها و حدسیات طرفهای غربی است، پرهیز کند.
این مقام ایرانی تأکید کرد: مطالبه ما از آژانس بینالمللی انرژی اتمی و مدیرکل آن همچنان پابرجاست و انتظار داریم که مواضع فنی و بیطرفانه در قبال برنامه هستهای ایران داشته باشند.
آمریکاییها بیان میکنند که میخواهند توافق کنند، ولی در واقع نمیخواهند
بقائی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی براین که رئیسجمهور آمریکا بعد از اینکه به فرماندهی خود در حمله به ایران اذعان کرد، در ادامه افزوده که ایران میخواهد توافق کند و اینها معاملهگران خوبی هستند که بیان نمیکنند میخواهند توافق کنند ولی واقعاً به دنبال توافق هستند، اظهار کرد: نظر من در این زمینه این است که آنها برعکس هستند، آمریکاییها بیان میکنند که میخواهند توافق کنند، ولی در واقع نمیخواهند و هیچ اقدامی عملی برای توافق انجام نمیدهند و برعکس عمل میکنند.
وی تاکید کرد: آنها در عمل نشان دادند که هیچ حسن نیت و جدیتی در این زمینه ندارند.
آنان را متحد و هم دست میپنداری در حالی که دلهایشان پراکنده است
بقائی در واکنش به سوالی در ارتباط با اخبار منتشر شده مبنی بر فرمان وزیر جنگ آمریکا برای برکناری ۲۰ ژنرال و دریاسالار این کشور گفت: من در پاسخ، به این تعبیر قرآنی اکتفا میکنم که میفرمایند «تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتی (آنان را متحد و هم دست میپنداری در حالی که دل هایشان پراکنده است)».
روابط دیپلماتیک ایران با عربستان طی ۲ سال گذشته روندی رو به رشد و مثبت داشته است
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با سفر هفته گذشته «کاظم غریب آبادی» معاون وزیر خارجه به عربستان و سطح کنونی رروابط تهران ـ ریاض گفت: روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با عربستان سعودی طی دو سال گذشته روندی رو به رشد و مثبت داشته است و هر دو طرف مصمم هستند این مسیر را در حوزههای مختلف بهطور جدی ادامه دهند.
وی افزود: سفر آقای غریبآبادی نیز در همین چارچوب باید دیده شود. در این سفر، مجموعهای از موضوعات دوجانبه و همچنین مسائل منطقهای و بینالمللی که برای ایران اهمیت دارد، در دستور کار گفتوگوهای ما با طرفهای عربستانی قرار داشت.
بقائی ادامه داد: علاوه بر این در مدت اخیر در چارچوب همکاریهای بینالمللی، سفرهای دیگری نیز به عربستان انجام شده است؛ از جمله شرکت وزیر بهداشت ایران در نشستهای مرتبط با سازمان بهداشت جهانی و حضور وزیر میراث فرهنگی در اجلاس جهانی گردشگری که به میزبانی عربستان برگزار شده است. این مجموعه فعالیتها نشان میدهد که روابط دو طرف در سطوح مختلف به خوبی مدیریت میشود و روند مثبت همکاریها همچنان ادامه دارد.
تعاملات دیپلماتیک خود با اروپا را محدود و منحصر به هستهای نکرده و نمیکنیم
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با روابط کنونی ایران و کشورهای اروپایی و همچنین گفتوگوی تلفنی اخیر «امانوئل ماکرون» با رئیس جمهور ایران و اظهارات ماکرون در این گفتوگوی تلفنی در مورد موضوع هستهای ایران و مذاکرات گفت: ما تعاملات دیپلماتیک خود با اروپا را محدود و منحصر به هستهای نکرده و نمیکنیم. آنها از سازو کار حل اختلافات در برجام سوء استفاده کردند و این یک گام اشتباه بود و بر روندهای مذاکراتی تاثیر گذاشت.
وی ادامه داد: ولی همانطور که پیش از این گفتم روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای اروپایی در حوزههای مختلف ادامه دارد. سفارتخانههای ایران در اروپا فعال هستند و سفرای اروپایی نیز در ایران حضور دارند.
وی همچنین با ارائه توضیحاتی در مورد گفتوگوی تلفنی اخیر پزشکیان و ماکرون گفت: طبیعی است که در هر گفتوگویی از طرفهای اروپایی مطالبی را در مورد اهمیت مذاکرات و گفتوگوها بشنوید ولی باید در عمل شاهد جدیت و حسن نیت آنها باشیم و صرفاً با حرف زدن نمیتوانیم به یک فرایند مذاکراتی دست پیدا کنیم.
تلاش برای تخریب روابط دوستانه ایران با سایر کشورها یکی از برنامههای رژیم صهیونیستی است
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای مطرحشده درباره برنامهریزی ایران برای اقدامات خرابکارانه در مکزیک در سال ۲۰۲۴، این اتهام را «بیاساس و واقعاً مضحک» خواند و گفت: ما این ادعا را آنقدر سخیف دیدیم که همانطور که سفارت ما نیز اعلام کرد، در ابتدا حتی نیازی به اعلام نظر سخنگویی ندیدیم.
بقائی افزود: اکنون که سؤال مطرح شده و موضوع روشنتر از قبل شده است، لازم میدانم تأکید کنم که این ادعا کاملاً بیپایه است. کافی است به نمونههای مشابه نگاه کنید. در مورد استرالیا، متأسفانه مقامهای استرالیایی با اعتماد ناصواب به ادعاهای سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی، روابط دیرینه و دیرپای ایران و استرالیا را تخریب کردند.
وی ادامه داد: مقامات رسمی پلیس استرالیا بهصراحت اعلام کردند که هیچیک از چندین حادثهای که علیه اهداف یهودی در استرالیا رخ داده، هیچ ارتباطی با ایران نداشته است. با این حال، به رغم این اعتراف رسمی، همچنان همان ادعاها تکرار میشود.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به ادعای مشابه در مورد مکزیک، گفت: در مورد مکزیک نیز همان الگو تکرار شد. اینکه چرا مکزیک انتخاب شده، جالب توجه است. یکی از دلایل آن، انتقامگیری از افکار عمومی مکزیک است که در ماههای اخیر، نظرات خود را در اعتراض به نسلکشی در غزه بهصراحت ابراز کردهاند.
بقائی تأکید کرد: تلاش برای تخریب روابط دوستانه ایران با سایر کشورها یکی از برنامههای رژیم صهیونیستی است؛ لذا کل این موضوع ساختگی است. شما شاهد بودید که هم وزارت خارجه مکزیک و هم نهادهای اطلاعاتی آن کشور بیانیه دادند و صراحتاً تکذیب کردند که اصلاً چنین موضوعی وجود داشته است.
دیپلمات ایرانی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد برگزاری کنفرانس بین المللی «حقوق بینالملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع» با حضور «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و برخی از مقامات ارشد سیاسی، نخبگان، اندیشمندان برجسته و نمایندگان اندیشکدههای مطرح ایران و جهان در حوزه دیپلماسی و سیاست بینالمللی، گفت: این اجلاس روز یکشنبه، بیستوپنجم آبان، در دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی برگزار خواهد شد و نمایندگانی از کشورهای مختلف، از جمله صاحبنظران حقوق بینالملل و روابط بینالملل، در آن شرکت خواهند کرد.
اقدام بینالمللی برای جلب توجه جامعه جهانی نسبت به روند نقض هنجارهای بینالمللی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام میدهیم
بقائی با اشاره به محورهای این نشست، اظهار کرد: تمرکز اصلی این نشست بر موضوع تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران خواهد بود، اما موضوعات متنوعی در دستور کار قرار دارد. این نشست صرفاً در راستای تبیین ماهیت تجاوزکارانه و غیرقانونی اقدام رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران نیست، بلکه ما در واقع یک اقدام بینالمللی را دنبال میکنیم برای جلب توجه جامعه جهانی نسبت به روندی که میتواند همه معیارها و هنجارهای بینالمللی و حقوق بینالملل را نقض کند.
وی تأکید کرد: اقدام رژیم صهیونیستی و آمریکا صرفاً علیه یک کشور مستقل نبود، بلکه علیه همه اصول و ضوابطی بود که در هشتاد سال گذشته مبنای زیست مشترک جامعه بینالمللی بودهاند. ما در جریان تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، شاهد نمونهای بسیار واضح از سیطره یکجانبهگرایی و آن چیزی بودیم که بهعنوان نظم مبتنی بر قاعده یا Rule-Based Order شناخته میشود.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: بنابراین، این موضوع صرفاً دغدغه ایران نیست، بلکه دغدغه کل جامعه بینالمللی و کشورهاست. متلسفانه نشانههایی از تداوم این رویکرد بسیار خطرناک را در سایر نقاط دنیا نیز مشاهده میکنیم؛ علاوه بر منطقه غرب آسیا، در حوزه کارائیب و آمریکای لاتین نیز شاهد الگوبرداری از اقدامات مبتنی بر استفاده از زور در منطقه ما هستیم.
رفع تحریمها یک مطالبه مشروع ملت ایران است، نه لطفی که آمریکا و دیگران بخواهند اعمال کنند
بقائی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه رئیسجمهور آمریکا اعلام کرده که ایران درخواست رفع تحریمها را دارد، با توجه به این سخنان، ایران چگونه این درخواست را به آمریکاییها منتقل کرده است؟ گفت: «رفع تحریمها یک مطالبه مشروع ملت ایران است، نه لطفی که آمریکا و دیگران بخواهند در مورد ایران اعمال کنند. تضییع حقی صورت گرفته و در این چند دهه به ناحق مردم ایران و در واقع تکتک ایرانیان، مورد تحریم قرار گرفتهاند. این تحریمها جنایت علیه بشریت است، به دلیل تبعات و آثاری که بر شهروندان ایرانی و بهرهمندی آنان از حقوق بنیادین بشر ایجاد کرده است.
وی افزود: ما همیشه گفتهایم که در قبال اعتمادسازی درباره ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران، تحریمهای ظالمانهای که به ناحق علیه ایران اعمال شده، باید رفع شود؛ لذا نیازی به بیان مستقیم یا از طریق کانالهای غیررسمی نیست؛ ما صراحتاً اعلام کردهایم و اکنون نیز اعلام میکنیم که رفع تحریمها یکی از شروط و مبانی است که جمهوری اسلامی ایران همواره در هر گفتوگویی با طرفهای غربی بهصورت جدی پیگیری کرده و خواهد کرد.
هرگونه ناامنی در مرزهای شرقی ما، امنیت را در کل منطقه متاثر میکند
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار یک رسانه افغانستانی در مورد افزایش تنشها بین اسلامآباد و کابل، با ابراز نگرانی از تحولات اخیر در مرزهای شرقی کشور، تأکید کرد: ما نسبت به هرگونه افزایش تنش در مرزهای شرقیمان حساس هستیم؛ نه فقط به دلیل همسایگی، بلکه به این دلیل که همسایگان شرقی ما، پاکستان و افغانستان، دو کشور مسلمان و دارای رابطه بسیار دیرپای تاریخی، فرهنگی و دینی با ما هستند.
بقائی افزود: هرگونه ناامنی در مرزهای شرقی ما، امنیت را در کل منطقه متاثر میکند. به همین دلیل، از همان ابتدای بروز تنش، ما طرفین را به خویشتنداری دعوت کردیم و اعلام آمادگی کردیم که ظرفیتهای خودمان را جهت رفع تنش میان دو کشور به کار بگیریم.
وی با اشاره به آخرین تحولات در این حوزه خطاب به خبرنگار پرسش کننده خاطرنشان کرد: همانطور که اشاره کردید وزیر امور خارجه ایران در دو روز اخیر با وزرای امور خارجه پاکستان و افغانستان تماس تلفنی داشتند، دیدگاههای خودمان را مطرح کردیم و تصریح کردیم که جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه مساعدت جهت حل مسئله و جلوگیری از تشدید تنشها میان دو کشور است.
سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: این آمادگی خودمان را باز هم اعلام میکنیم و در صورتی که طرفهای مقابل موافق باشند، حتماً از هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت دریغ نخواهیم کرد.
حرفهای دبیرکل ناتو صرفاً یک فرافکنی سخیف و در راستای اتهامزنی به ایران است
بقائی در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به سوالی با انتقاد از «اظهارات اخیر دبیرکل ناتو علیه ایران مبنی بر اینکه تهران همراه با مسکو و برخی دیگر از کشورها به دنبال ایجاد ناامنی در عرصه بینالمللی است»، گفت: نقش جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت معتبر و قاطع در دفاع از امنیت خود و در دفاع از صلح و امنیت منطقهای مورد اجماع است و در این زمینه تردیدی نیست.
سخنگوی وزارت خارجه افزود: نکته مهم در رابطه با اظهارات دبیرکل ناتو این است که هر آن چیزی را که خودشان انجام میدهند، دیگران را به آن متهم میکنند. این اصلاً نیازی به تحلیل ندارد؛ فقط کافی است واقعیتها و حقایق را نگاه کنید و ببینید کدام طرف در جهت قانونشکنی و نقض حقوق بینالملل عمل کرده: ایران یا کشورهای عضو ناتو.
وی با اشاره به سابقه عملکرد ناتو، اظهار کرد: این مسئله فقط مربوط به دوران چند ماهه اخیر نیست. از زمانی که افغانستان را اشغال کردند، جنایاتی که در آنجا مرتکب شدند و حتی قبل از آن، این روند ادامه داشته است، اما در یک سال اخیر، این روند قانونشکنی و نقض حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد تبدیل به یک الگوی تکرارشونده شده و آمریکا به عنوان تأثیرگذارترین کشور عضو ناتو، خود مخل صلح و امنیت بینالمللی است.
بقائی در ادامه تأکید کرد: بنابراین، حرفهای دبیرکل ناتو صرفاً یک فرافکنی سخیف و در راستای اتهامزنی به ایران است، کشوری که خود قربانی قانونشکنی آمریکا و برخی دیگر از اعضای ناتو بوده است.
بازرسان آژانس هفته گذشته از چند مرکز هستهای ایران بازدید کردند
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «گروسی مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرده که ایران نمیتواند در ان پی تی بماند، اما تعهداتش را نادیده بگیرد» با تأکید بر «پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود در چارچوب پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) و موافقتنامه پادمان»، اعلام کرد: ما نسبت به تعهداتمان کاملاً واقف هستیم.
وی با اشاره به بازرسیهای اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: همین هفته گذشته بازرسان آژانس از چند مرکز هستهای ایران، از جمله رآکتور تحقیقاتی تهران، بازدید کردند.
بقائی افزود: در رابطه با سایر تأسیسات هستهای نیز رویه و مقررات مربوطه روشن است. ما بر اساس قانون مصوب مجلس موظف هستیم که هرگونه درخواست آژانس برای بازرسی از تأسیسات هستهای را پس از هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی بررسی و درباره آن تصمیمگیری کنیم.
وی با اشاره به شرایط خاص ناشی از اقدامات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تصریح کرد: ما به دلیل اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا با یک شرایط خاصی مواجه شدهایم. آژانس باید این شرایط را درک کند؛ شرایط، شرایط عادی نیست.
این دیپلمات ایرانی خاطرنشان کرد: پیش از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا، همکاری ما با آژانس به صورت متعارف انجام میشد. پس از آن نیز در قالب تفاهم قاهره، برای همکاری در شرایط جدید به توافقی دست یافتیم.
وی با انتقاد از عملکرد طرفهای اروپایی در فعال سازی اسنپ بک گفت: طرفی که باید مورد سرزنش قرار گیرد، طرفهای اروپایی هستند که با سوءاستفاده از سازوکار حل اختلاف در برجام، تلاش کردند قطعنامههای لغو شده شورای امنیت را بازگردانند و کل فرآیندی را که ما با آژانس آغاز کرده بودیم، دچار اختلال کردند.
دخالتهای آمریکا در امور داخلی عراق قطعاً مضر است
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با انتخابات پارلمانی عراق و تلاش برخی از کشورهای فرامطقهای برای تاثیرگذاری در این انتخابات خاطرنشان کرد: همانطور که اشاره کردم انتخابات عراق مهم است و هرگونه مداخله خارجی در این فرایند از طرف دولت و مردم عراق و کشورهای مسئولیت پذیر محکوم است. دخالتهای آمریکا در امور داخلی عراق قطعاً مضر است و سوابق نشان میدهد که آمریکا در هر کشوری که مداخله کرده است به ضرر آن کشور بوده است.
وی دامه داد: امیدواریم که آنچه که در عراق ظرف این چند روز رخ میدهد به خیر و صلاح مردم عراق و در جهت تقویت صلح و ثبات در این کشور باشد. عراق همسایه بسیار مهمی برای ماست.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با موضوع تحریمها و تلاش برای رفع آنها خاطرنشان کرد: ما حتماً متوجه آسیبها و ضررهای ناشی از تحریمهای آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی هستیم به همین دلیل از هیچ تلاشی برای رفع این آسیبها و فشارها فروگذاری نمیکنیم و تلاش میکنیم که با استفاده از تمام ابزارها از جمله ابزار دیپلماسی تحریمها را رفع کنیم.
وی تاکید کرد: رسیدگی به معیشت مردم و کمک به مدیریت مباحث اقتصادی مردم یک وظیفه حاکمیتی است که تمام دستگاهها باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند و وزارت خارجه نیز یکی از اجزای هیئت دولت است که باید تلاش کند که به وظایف خود در این زمینه عمل کند. حتماً برای مواجهه با این شرایط پیشبینیهای لازم انجام شده و این پیشبینیها و اقدامات در حال بهروزرسانی است.
دیپلماسی استانی، منافاتی با وظایف وزارت خارجه در سطح بینالمللی ندارد
بقائی همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با برخی از انتقادها در مورد سفرهای استانی عراقچی وزیر خارجه و این که به نظر میرسد وزیر خارجه از انجام ماموریتهای خود در سطح بینالمللی فاصله گرفته است، خاطرنشان کرد: دیپلماسی استانی، منافاتی با وظایف وزارت خارجه در سطح بینالمللی ندارد.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه «وزارت خارجه به مسئولیتهای خود برای پیگیری مسائل در سطح بینالمللی عمل میکند»، خاطرنشان کرد: دیپلماسی فقط از طریق وزیر خارجه انجام نمیشود ما دستگاهی به نام وزارت خارجه داریم، سفارتخانههای ایران در کشورهای مختلف به وظایف خود در این زمینه عمل میکنند و معاونان وزیر خارجه به صورت مستمر با همتایان خود در تماس هستند.
بقائی خطاب به خبرنگار پرسش کننده گفت: شما دیپلماسی استانی را به عنوان یک کار داخلی صرفاً نبینید بلکه بخشی از سیاست همسایگی است. همسایگان یکی از ظرفیتهای مهم ما در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی هستند که باید ظرفیتهای موجود در این زمینه را شناسایی و بالفعل کنیم.
در جریان سفر اخیر رئیسجمهور به نیویورک ۶ قطعه اثر ارزشمند فرهنگی به کشور بازگردانده شد
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در مورد نقش ایران در ثبت منشور کوروش به عنوان نخستین سند مکتوب حقوق بشری و اقدامات انجام شده برای بازگشت اموال فرهنگی مسروقه ایران گفت: ایران در این زمینه نقش اصلی را داشته و در اجلاس یونسکو ما با همکاری تاجیکستان و عراق موضوع را به پیش بردیم، تصمیمگیری در ارتباط با این موضوع در اجلاس یونسکو با اجماع انجام شد و کشورهای دیگر نیز همراهی کردند.
بقائی با بیان اینکه «این موضوع از جهات مختلف مهم است»، ادامه داد: اینکه ما تلاش کنیم و بتوانیم داراییهای ارزشمند تاریخی خود را از سایر کشورها به ایران برگردانیم مسئلهای است که همواره بر روی آن تاکید کردهایم و همواره در این زمینه تلاش شده است چنان که در جریان سفر اخیر رئیس جمهور به نیویورک ۶ قطعه اثر ارزشمند فرهنگی به کشور بازگردانده شد و قرار است به یکی از موزهها تحویل داده شود.
سخنگوی وزارت خارجه افزود: همین امروز نیز در سمرقند در اجلاس یونسکو قطعنامهای به پیشنهاد ایران و چند کشور دیگر مبنی بر ضرورت همکاری کشورها برای بازگرداندن اموال فرهنگی و قاچاق شده کشورها تصویب شد.
فرانسه باید جدیت و حسن نیت خود را نشان بدهد
بقائی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر واکنش وزارت خارجه ایران نسبت به اظهارات وزیر خارجه فرانسه که برای مذاکره در خصوص پرونده هستهای ایران اظهار علاقهمندی کرده چیست و این که آیا پرونده هستهای ایران جزو موضوعات بعدی نشست شورای حکام هست یا خیر و اگر بله چه مواردی قرار است بررسی شود؟ تاکید کرد:
اظهار علاقهمندی کفایت نمیکند، باید جدیت وحسن نیت خود را نشان بدهند که متأسفانه ما با فقدان چنین موضوعی مواجه هستیم.
وی تاکید کرد: نشست شورای حکام قاعدتاً به مجموعهای از موضوعات فنی در حوزه هستهای خواهد پرداخت. یکی از موضوعات، موضوع هستهای ایران هم خواهد بود. این چیز عجیبی نیست. ما احتمال میدهیم که با توجه به اقدامی که سه کشور اروپایی و آمریکا در سطح شورای امنیت سازمان ملل انجام دادند برای بازگرداندن قطعنامههای لغوشده شورای امنیت، احتمال دارد که در اینجا هم بخواهند یک انطباقی با آن اقدام خود در شورای امنیت انجام دهند. همکاران من در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در وین با کشورهای عضو شورای حکام در ارتباط هستند و تلاش میکنیم که به بهترین وجه از منافع کشورمان در نشست آتی نیز صیانت کنیم.
