باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته استیناف فدراسیون فوتبال پس از اصلاح رای محرومیت تراکتور از حضور تماشاگرانش در قالب اینکه ۷ ماه قبل اشتباه تایپی شده است با انتقادات زیادی رو‌به‌رو شد و فشار زیادی در مورد این اقدام عجیب به فدراسیون وارد شد.

رای قضایی فدراسیون فوتبال در مورد محرومیت با ادعای عجیب اشتباه تایپی اصلاح شد و اصل حکم که محرومیت تراکتور از حضور تماشاگران در بازی‌های لیگ، جام حذفی و سوپر جام به محرومیت از بازی‌های لیگ در مقابل پرسپولیس تغییر کرد.

جالب‌تر اینکه فدراسیون فوتبال در بیانیه جدید مدعی شده است از نظر ماهیتی حکم تغییری نکرده است!

اینکه محرومیت در جام حذفی و دیدار مقابل پرسپولیس از حکم صادره علیه ترامتور حذف شده آیا تغییر در ماهیت حکم نیست؟

آیا کمیته انضباطی و استیناف پیش از این نمی‌دانستند که اتفاقات دیدار تراکتور و پرسپولیس در لیگ برتر افتاده است و ارتباطی به جام حذفی ندارد؟

آیا بعد از مواجه شدن تراکتور و پرسپولیس با قرعه جام حذفی به یکباره فدراسیون مشکل ایران تایپی را متوجه شد؟

اما خنده دار‌ترین بخش قضیه اینجاست که مراجع قضایی فدراسیون فوتبال به این نتیجه رسیدند که محرومیت تماشاگران باید در استثنایی‌ترین حالت شکل بگیرد و مجازات نباید برای تماشاگران باشد.

یا فدراسیون معنای استثنایی را نمی‌داند یا مجروح شدن و خطر مرگ برای تماشاگران احتمالا استثنایی نیست و بسیار طبیعی است.

فدراسیون در مورد اصلاح این رای و حور تماشاگران تراکتور مقابل پرسپولیس در جام حذفی هر چه تلاش می‌کند فقط بر بی اساس بودن تصمیم اصلاح رای تاکید می‌کند و به اصطلاح هر چه دست و پا می‌زند بیشتر فرو می‌رود.

پیش از این کمیته استیناف به دلیل آنچه ایراد تایپی خوانده شده بود پس از قرعه کشی جام حذفی و رویارویی دو تیم تراکتور و پرسپولیس؛ رای ۷ ماه قبل را تغییر داد و جام حذفی را با تماشاگر اعلام کرد و مدعی شد این به دلیل اشتباه تایپی بوده است، اما پس از انتقادات اهالی فوتبال بیانیه‌ای مجدد به شرح زیر صادر کرد:

نخست آنکه، صدور رأی اصلاحی صرفاً در اجرای بند ۱۵ ماده ۲۱ مقررات انضباطی صورت گرفته است. این بند به صراحت به کمیته‌های انضباطی و استیناف اجازه می‌دهد در صورت وجود اشتباه تایپی یا سهو قلم در رأی، آن را اصلاح نمایند. بنابراین، رأی اخیر هیچ‌گونه تصمیم جدید یا تغییر ماهوی در حکم قبلی ایجاد نکرده و صرفاً برای رفع یک مغایرت نوشتاری میان بخش توجیهی و منطوق رأی صادر شده است.

دوم آنکه، رعایت دقیق قانون، رکن اصلی عدالت انضباطی است. بند ۵ ماده ۱۱۲ مقررات انضباطی تصریح دارد که «محرومیت‌ها باید در همان سری از مسابقاتی اعمال شود که تخلف در آن واقع شده است.» در پرونده مورد بحث، تخلف در چارچوب مسابقات لیگ برتر رخ داده بود؛ لذا اعمال محرومیت در جام حذفی یا سوپرجام، مغایر نص صریح قانون بود و کمیته استیناف نمی‌توانست بر خلاف مقررات رأی دهد.

سوم آنکه، زمان صدور رأی اصلاحی تابع فرآیند‌های اداری و درخواست رسمی باشگاه ذی‌نفع بوده است. کمیته استیناف موظف است هرگاه به وجود اشتباه شکلی یا تایپی در رأی خود پی ببرد یا درخواستی مطابق قانون دریافت کند، آن را اصلاح نماید؛ فارغ از اینکه مسابقه‌ای در پیش باشد یا خیر. عدالت زمانی و مکانی نمی‌شناسد و اجرای قانون را نمی‌توان معطل مناسبت‌های ورزشی گذاشت؛ و در نهایت، چهارم آنکه، فلسفه‌ی اصلی مقررات انضباطی فدراسیون، پیشگیری از رفتار‌های ناهنجار و اصلاح ساختار فرهنگی ورزش است، نه مجازات تماشاگران. آرای ارکان قضایی باید در استثنایی‌ترین شرایط به محرومیت تماشاگران منتهی شود و هدف، حفظ نشاط، امنیت و حضور قانون‌مدار هواداران در ورزشگاه‌هاست.

کمیته استیناف بار دیگر اعلام می‌دارد که رعایت قانون، پایه‌ی عدالت ورزشی است و هیچ رأیی نباید قربانی هیجانات زودگذر یا فشار افکار عمومی شود.