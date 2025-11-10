شرکت پارس خودرو قیمت محصولاتش را گران کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت پارس خودرو لیست قیمت پایه جدید در نظر گرفته شده برای تیپهای مختلف کوئیک و سهند را اعلام کرد.
به قیمتهای اعلام شده (قیمت کارخانهای) هزینههای قانونی و مرتبط از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شمارهگذاری و .... اضافه میشود.
افزایش قیمت محصولات پارس خودرو بسیار قابل توجه است، بهطوریکه این شرکت خودروساز قیمت اغلب محصولات را بیش از ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داده است.
به عنوان مثال، قیمت کوئیک آر اتوماتیک ۱۶۲ میلیون تومان افزایش یافته است.در یک ماه گذشته ایران خودرو و سایپا نیز برای دومین بار در سال جاری قیمت محصولاتشان را افزایش دادند.