محمدمهدی غلامی شناگر ۱۵ ساله کشورمان موفق به کسب مدال برنز در بازی‌های کشور‌های اسلامی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سومین روز از ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی، امشب با برگزاری مسابقات شنا پیگیری شد و نمایندگان کشورمان در ماده‌های مختلف به آب زدند.

در فینال ماده ۲۰۰ متر پروانه، محمدمهدی غلامی ورزشکار ۱۵ ساله کشورمان با رکورد ۲:۰۱.۳۵ دقیقه به مقام سوم رسید و صاحب مدال برنز شد.

در فینال ماده ۲۰۰ متر قورباغه، آراد مهدی‌زاده با زمان ۲ دقیقه و ۱۹ ثانیه و ۵۵ صدم ثانیه به مقام پنجم رسید.

همچنین در مرحله فینال ماده ۱۰۰ متر کرال پشت، هومر عباسی با حریفان رقابت کرد و با زمان ۵۷ ثانیه و ۴ صدم ثانیه هفتم شد.

امشب سامیار عبدلی و سینا غلام‌پور ۲ نماینده دیگر کشورمان در نیمه نهایی ماده ۱۰۰ متر آزاد به ترتیب با ثبت رکورد‌های ۵۱:۲۶ و ۵۱:۹۹ ثانیه رقابت این مرحله را به پایان رساندند که نهایتا غلام‌پور از فینال باز ماند و عبدلی به رقابت نهایی راه یافت.

