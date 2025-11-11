باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در حاشیه «سومین نشست بررسی چالشها و راهکارهای مدیریت بیمارـ محور دیابت در ایران» با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دیابت مانند «کوه یخ» قلمداد میشود؛ چرا که فقط بخشی از این بیماری مشخص است و بخش قابلتوجهی از این بیماری یعنی عوارض متعدد ناشی از آن مانند عوارض چشمی، کلیوی، قلبی - عروقی و چشمی ناپیدا است و سبب خطرناک شدن این بیماری میشود.
وی با بیان اینکه حدود ۶۰۰ میلیون دیابتی در سطح جهان حضور دارند، توضیح داد: آمار و ارقام نشان میدهد که ۱۴ درصد جمعیت کشور به دیابت مبتلا هستند و با احتساب جمعیت مبتلا به «پیشدیابت» میتوان گفت که ۴۰ درصد جمعیت کشور به دیابت و پیشدیابت مبتلا هستند. این جمعیت عمده میبایست در کانون توجه قرار گیرند و به آنها رسیدگی شود.
وزیر بهداشت با بیان اینکه آموزش در حوزه دیابت مهم است، تصریح کرد: درصد قابلتوجهی از مردم از ابتلای خود به دیابت آگاه نیستند و این در حالی است که عوارض ناشی از این بیماری به آنها آسیب میزند. در وهله نخست، اطلاع از بیماری مهم است.
ظفرقندی ادامه داد: آموزش میبایست به نحوی باشد که مردم به خود توجه کنند و خودمراقتی را در دستور کار قرار دهند. همچنین باید بدانیم که مراکز بهداشت نسبت به کنترل دیابت اقدام میکنند و در این راستا میبایست کنترل ملی انجام شود.
وزیر بهداشت درباره درمان دیابت گفت: در حال حاضر، برنامهریزی در حوزه درمان دارویی، طبی، انسولین و جراحی بیماران دیابتی وجود دارد؛ اما این برنامهریزی میبایست به نحوی پیش رود که با هزینهها منطبق باشد. به همین دلیل، شورایی در وزارتخانه وجود دارد و من از انجمن دیابت گابریک میخواهم که به این شورا ورود کند تا در ارتباط با داروها تصمیمگیری کنیم. شرایط به نحوی است که داروهای جدید متعددی تولید میشود و ما در این شورا درباره پوشش بیمهای آن تصمیمگیری کنیم. به طور قطع، تمام داروهایی که در دنیا وارد چرخه دارویی میشوند، نمیتوانند تحت پوشش دارویی قرار گیرند و این موضوع در تمام دنیا وجود دارد. تشخیص پوشش دارویی با توجه به اثربخشی و هزینهها با متخصصان این حوزه است.
ظفرقندی همچنین در «سومین نشست بررسی چالشها و راهکارهای مدیریت بیمارـمحور دیابت در ایران» اظهار کرد: برآوردها نشان میدهد که حدود ۶۰۰ میلیون نفر در سطح جهان به دیابت مبتلا هستند. پیشبینی میشود که تعداد مبتلایان به دیابت به ۸۵۰ میلیون نفر در سال ۲۰۵۰ میرسد و به طور قطع نیز این افزایش در کشور ما نیز رخ میدهد.
وزیر بهداشت با بیان اینکه ۱۴ درصد جمعیت کشور به دیابت مبتلا هستند، گفت: مجموع افراد دیابتی و پیشدیابت به ۴۰ درصد میرسد و تمام این افراد در معرض خطر پیامدهای ناشی از دیابت قرار دارند. بر این اساس، جمعیت قابلتوجهی به مراقبت و رسیدگی نیاز دارند.
او با بیان اینکه دیابت یک معضل چندوجهی است، افزود: مسائلی مانند ارتباط دیابت با بیمار، خانواده و محیط کار میبایست تعریف شود. همچنین افراد مبتلا به دیابت میبایست در محیط کار مورد توجه قرار بگیرند.
ظفرقندی با بیان اینکه دیابت و عوامل اقتصادی با یکدیگر ارتباط دارند، توضیح داد: دیابت، یک بیماری موثر بر اقتصاد است؛ چرا که یک نفر در هر ۱۰ ثانیه به دلیل ابتلا به دیابت جان خود را از دست میدهند.
وزیر بهداشت درباره اقدامات انجمنها و متخصصان در حوزه هزینه اثربخشی داروهای بیماران دیابتی توضیح داد: انجمنها و متخصصان میبایست در حوزه اثربخشی داروهای بیماران دیابتی ورود کنند. به دلیل اینکه داروهای جدیدی وارد چرخه دارویی میشود، هزینه اثربخشی این داروها به منظور پوشش بیمهای میبایست در کانون توجه قرار گیرد. بررسی هزینه اثربخشی داروها بر عهده انجمنهای علمی و متخصصان این حوزه است. من از انجمن دیابت گابریک، معاونت بهداشتی وزارتخانه میخواهم موضوع اثربخشی داروهای بیماران دیابتی را در دستور کار قرار دهند تا فهرست داروهای مورد نیاز بیماران دیابتی به صورت کامل و شفاف ارائه شود.
وی با انتقاد از عملکرد بیمهها توضیح داد: از اسفند ماه سال گذشته تا به امروز هیچ پرداختی از سوی تامین اجتماعی صورت نگرفته و بیمه سلامت نیز پرداختیها را با تاخیر انجام میدهد.
ظفرقندی با بیان اینکه دیابت مانند «کوهیخ» است، توضیح داد: فقط بخش کوچکی از بیماری دیابت قابل مشاهده است و بخش قابلتوجهی از این بیماری یعنی عوارض ناشی از آن مانند عوارض چشمی، کلیوی قلبی و عروقی قابل مشاهده نیست ه یک موضوع خطرناک محسوب میشود.
وزیر بهداشت با بیان اینکه هزینهها و عوارض بیماران دیابتی میبایست کاهش یابد، تصریح کرد: هنگامی که دیابت به مرحله بروز عوارض میرسد، درمان این بیماری سخت میشود. بر این اساس، آموزش و آگاهی میبایست در کانون توجه قرار گیرد و از طریق تلفن همراه افراد میتوانیم سطح سواد سلامت عمومی را افزایش دهیم.
او درباره ضرورت خود مراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت گفت: خود مراقبتی میتواند هزینههای درمانی بیماران دیابتی را به یک سوم کاهش دهد.
منبع: ایسنا