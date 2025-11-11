باشگاه خبرنگاران جوان - روند ۱۰ پیروزی توپچیها در تمام رقابتها شنبهشب هفته جاری (۱۷ آبان) در ورزشگاه لایت به پایان رسید و ساندرلند توپچیها را با تساوی دو بر دو متوقف کرد. آرسنال هنوز در صدر جدول لیگ برتر است ولی منچسترسیتی، تیم دوم جدول، فاصلهاش را با این تیم به چهار امتیاز رسانده است.
با وجود شروع خوب توپچیها در این فصل و تیم فوقالعادهای که میکل آرتتا گرد هم آورده است، مایکل اوون مهاجم سابق لیورپول و منچستریونایتد اصرار دارد آرسنال هنوز سومین تیم برتر لیگ است. او در برنامه Premier League Productions گفت: نقطه قوت آرسنال دفاعش است. آنها یک دروازهبان عالی و یک خط دفاعی واقعا خوب دارند که بهخوبی از آن محافظت میشود. آنها با تمام توان بازی میکنند و گلهای زیادی را هم دریافت نمیکنند؛ بنابراین برای یک تیم تازه صعودکرده مثل ساندرلند زدن دو گل مقابل این تیم دستاوردی درخشان است.
وقتی از اوون پرسیده شد که آیا قهرمانی لیگ برتر در این فصل از آن آرسنال است، پاسخ داد: احتمالا. آنها چند امتیاز جلوترند. از هر کسی بپرسید، احتمالا میگوید آرسنال در حال حاضر مدعی اصلی است، بنابراین شکستدادن این تیم تلاش زیادی میطلبد. نمیتوانم تصور کنم که توپچیها امتیاز زیادی را از دست بدهند، چون آنها بسیار کارآمدند. اگر آرسنال، منچسترسیتی و لیورپول همگی در بهترین حالت خود بازی کنند، فکر میکنم آرسنال هنوز هم سومین تیم برتر است. وقتی همه در بهترین حالت خود باشند، لیورپول و منچسترسیتی بهترین شرایط ممکن را دارند. وقتی لیورپول یا سیتی میبرند، معمولا خیلی خوب بازی میکنند و ممکن است با اختلاف چهار یا پنج گل پیروز شوند، اما اگر لیورپول بد بازی کند، میبازد. درباره آرسنال این حس را داری که حتی وقتی بد بازی میکند، باز هم میتواند یک برد یا تساوی بگیرد. همین ویژگی شاید امسال به نفعشان تمام شود.