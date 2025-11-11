تیم‌های کامپوند و ریکرو مردان و زنان در مسابقات تیراندازی باکمان قهرمانی آسیا شکست خورده و حذف شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم کامپوند مردان کشورمان با ترکیب فرهنگ خداپرست، آرمین پاکزاد، میلاد رشیدی در دور نخست مسابقات حذفی تیروکمان قهرمانی آسیا در بنگلادش، به مصاف تیم فلسطین رفت و با نتیجه ۲۳۷ بر ۱۶۳ به پیروزی رسید.

تیم ایران در یک چهارم نهایی با نتیجه ۲۳۳ بر ۲۳۱ مقابل قزاقستان شکست خورد.

تیم ریکرو بانوان کشورمان با ترکیب مبینا فلاح، مبینا ملاجعفری و ریحانه زارع در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف تیم بنگلادش رفت و با نتیجه ۵ بر ۴ شکست خورد.

پیش از این تیم کامپوند زنان موفق به کسب مدال برنز شد، اما ریکرو مردان از صعود به نیمه نهایی بازماند.

همچنین در بخش انفرادی تمامی کمانداران ایران شکست خوردند و حذف شدند.

برچسب ها: مسابقات تیراندازی باکمان ، بازی‌های آسیایی
تبادل نظر
