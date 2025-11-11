وزیر راه وشهرسازی گفت: وضعیت اسکان در برخی محلات، نه تنها مربوط به یک یا دو سال اخیر نیست، بلکه سال‌هاست که این شرایط ادامه دارد و دیگر قابل تحمل نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در جلسه پنجاه و هشتم ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار اظهار داشت: دولت با جدیت تمام، برنامه بازآفرینی شهری و ساماندهی مسکن در محلات با بافت فرسوده را با فوریت دنبال می‌کند و وضعیت موجود نیازمند اقدام سریع و جهادی است.

وی  با انتقاد از روند کُند اجرای برخی طرح‌ها گفت: «وضعیت اسکان در برخی محلات، نه تنها مربوط به یک یا دو سال اخیر نیست، بلکه سال‌هاست که این شرایط ادامه دارد و دیگر قابل تحمل نیست. ما نیازمند یک برنامه عملیاتی قاطع هستیم.»

صادق با اشاره به همکاری‌های مشترک با شرکت‌های مختلف تأمین زیرساخت‌ها، بر لزوم ارائه برنامه زمان‌بندی دقیق تأکید کرد و افزود:«از مدیران مربوطه خواسته شده است که تا هفته آینده، در جلسه‌ای مشترک با سازمان‌های متولی، مشخص کنند که تا پایان سال ۱۴۰۴ دقیقاً قادر به اتمام و تحویل چند واحد خواهند بود. این عدد باید مبنای تعهد ما به مردم قرار گیرد.»

وی ادامه داد: «برای مابقی پروژه‌ها، باید برنامه ریزی فاز دوم تا سال ۱۴۰۵ تدوین شود و منابع مورد نیاز آن نیز از محل اعتبارات ملی و تسهیلات صندوق‌های حمایتی تأمین گردد.»

وزیر راه و شهرسازی در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود شرکت‌های صنعتی، مانند زنجیره تأمین قطعات و توان تولیدی گروه سایپا در بخش‌های غیرخودرویی، برای تأمین منابع مالی و تسریع در اجرای طرح‌های مسکن تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی دقیق، بخش عمده‌ای از این تعهدات در بازه زمانی کوتاه‌مدت محقق شود.

 
