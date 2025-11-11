باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - محمد شیاع سودانی، نخست وزیر عراق در بیانیهای که توسط دفتر رسانهای نخست وزیر منتشر شد، گفت: "بار دیگر، مردم بزرگ عراق با تمام اجزای ملی برادری خود و از هر بخش از میهن عزیزمان گامی چشمگیر به سوی ثبات و پیشرفت بیشتر برداشتهاند و نظام دموکراتیکی را که مظهر اراده آزاد قانونی آنها و عزم آنها برای ادامه ساخت کشور و تحکیم نهادهای آن است، تقویت کردهاند. "
او افزود: «با برگزاری و اجرای موفقیتآمیز ششمین انتخابات قانونگذاری، مطابق با سازوکارهای قانونی و قانون اساسی، دولت یکی از مهمترین تعهدات مندرج در برنامه اجرایی خود و همچنین تعهد خود را برای پایبندی به جدول زمانی و الزامات قانون اساسی که انتقال مسالمتآمیز قدرت را تضمین میکند و تأیید میکند که تشکیل دولت از انتخابهای آزاد مردم عراق ناشی میشود، انجام داده است.»
وی افزود: «به همین مناسبت، عمیقترین قدردانی، سپاسگزاری و احترام خود را به هر شهروند میهنپرست عراقی که با رأی دادن خود در روند دموکراتیک شرکت کرد و اعتماد خود را به آن ابراز کرد، ابراز میکنم؛ با اعتقاد به مسیر دشوار، اما شریف دموکراسی، مسیری که عراقیها برای آن فداکاریهای بیشماری انجام دادهاند.»
سودانی ضمن تشکر از مقامات قانونگذاری و قضایی گفت: از نیروهای مسلح شجاع ما در تمام شاخهها و سازمانهایشان، از کمیسیون عالی مستقل انتخابات، از نیروهای سیاسی ملی، از همه جنبشهای مردمی، شخصیتهای اجتماعی، سازمانهای جامعه مدنی و از رسانهها، مطبوعات و نمایندگان سازمانهای بینالمللی به خاطر فداکاری حرفهای، مشارکت، حمایت و سهم خود که نقش تعیینکنندهای در موفقیت روند رأیگیری داشتند، صمیمانه تشکر میکنم.
