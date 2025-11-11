محمد شیاع سودانی اعلام کرد: از هر عراقی میهن‌پرستی که در انتخابات شرکت کرد و به روند دموکراتیک ابراز اعتماد کرد، قدردانی می‌کنم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - محمد شیاع سودانی، نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای که توسط دفتر رسانه‌ای نخست وزیر منتشر شد، گفت: "بار دیگر، مردم بزرگ عراق با تمام اجزای ملی برادری خود و از هر بخش از میهن عزیزمان گامی چشمگیر به سوی ثبات و پیشرفت بیشتر برداشته‌اند و نظام دموکراتیکی را که مظهر اراده آزاد قانونی آنها و عزم آنها برای ادامه ساخت کشور و تحکیم نهاد‌های آن است، تقویت کرده‌اند. "

 او افزود: «با برگزاری و اجرای موفقیت‌آمیز ششمین انتخابات قانونگذاری، مطابق با سازوکار‌های قانونی و قانون اساسی، دولت یکی از مهم‌ترین تعهدات مندرج در برنامه اجرایی خود و همچنین تعهد خود را برای پایبندی به جدول زمانی و الزامات قانون اساسی که انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را تضمین می‌کند و تأیید می‌کند که تشکیل دولت از انتخاب‌های آزاد مردم عراق ناشی می‌شود، انجام داده است.»

وی افزود: «به همین مناسبت، عمیق‌ترین قدردانی، سپاسگزاری و احترام خود را به هر شهروند میهن‌پرست عراقی که با رأی دادن خود در روند دموکراتیک شرکت کرد و اعتماد خود را به آن ابراز کرد، ابراز می‌کنم؛ با اعتقاد به مسیر دشوار، اما شریف دموکراسی، مسیری که عراقی‌ها برای آن فداکاری‌های بی‌شماری انجام داده‌اند.»

سودانی ضمن تشکر از مقامات قانونگذاری و قضایی گفت: از نیرو‌های مسلح شجاع ما در تمام شاخه‌ها و سازمان‌هایشان، از کمیسیون عالی مستقل انتخابات، از نیرو‌های سیاسی ملی، از همه جنبش‌های مردمی، شخصیت‌های اجتماعی، سازمان‌های جامعه مدنی و از رسانه‌ها، مطبوعات و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی به خاطر فداکاری حرفه‌ای، مشارکت، حمایت و سهم خود که نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت روند رأی‌گیری داشتند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)

برچسب ها: محمد شیاع سودانی ، انتخابات عراق
خبرهای مرتبط
ناظران بین‌المللی:
مشارکت بالای رأی‌دهندگان در حومه بغداد و سایر استان‌ها
مراکز رأی‌گیری در سراسر عراق بسته شدند
مقتدی صدر: هر کسی که ادعای حمایت ما در انتخابات را داشته باشد، دروغگوست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گنبد اژدها: چین در حال ایجاد انقلابی در دفاع موشکی جهانی است
بن‌بست هسته‌ای ایران و معمای جنگ احتمالی در خاورمیانه
تروریستِ دیروز، میهمانِ افتخاریِ امروز کاخ سفید؛ ترامپ، الجولانی را «مرد سرسخت» خواند
آرزوی محال؛ سرنگونی نظام ایران تا ۲۰۲۹ در نقشه راهبردی اسرائیل
مرگ یکی از نامزد‌های انتخابات عراق همزمان با رای‌گیری عمومی
پادشاه عربستان از مردم خواست نماز باران بخوانند
توزیع شیرینی در کنست اسرائیل درپی تصویب طرح اعدام اسرای فلسطینی
۳ سناریو پیش روی آینده سیاسی عراق
تلاش ترامپ برای تبدیل الجولانی به متحد جدید آمریکا در خاورمیانه
۲۰ سال تجربه انتخابات پارلمانی عراق؛ از اولین صندوق پس از اشغال آمریکا تا دوره ششم
آخرین اخبار
قدردانی نخست وزیر عراق از رای‌دهندگان
ناو هواپیمابر آمریکا وارد منطقه آمریکای لاتین می‌شود
مقتدی صدر: هر کسی که ادعای حمایت ما در انتخابات را داشته باشد، دروغگوست
مراکز رأی‌گیری در سراسر عراق بسته شدند
آمریکا قصد دارد پایگاه نظامی ۵۰۰ میلیون دلاری در نزدیکی غزه ایجاد کند
یونیسف: اسرائیل مانع از ورود اقلام ضروری برای واکسیناسیون کودکان غزه می‌شود
مشارکت بالای رأی‌دهندگان در حومه بغداد و سایر استان‌ها
دیپلماسی منطقه ای محور تماس تلفنی وزرای خارجه طالبان و قزاقستان
اتحادیه عرب: هدف ما نظارت بی‌طرفانه بر انتخابات عراق است
دیدار استاندار طالبان در فراه با استاندار خراسان جنوبی؛ بر توسعه روابط اقتصادی تاکید شد
سقوط هواپیمای باری نظامی ترکیه
طالبان انفجار دهلی و اسلام آباد را محکوم کرد
تاکید عراق بر پایان رای‌گیری راس ساعت تعیین‌شده
مرگ یکی از نامزد‌های انتخابات عراق همزمان با رای‌گیری عمومی
پادشاه عربستان از مردم خواست نماز باران بخوانند
سرقت از موزه اینبار از موزه ملی سوریه
توافق چارچوب هماهنگی بر تشکیل سریع دولت جدید عراق
کرملین: واشنگتن درباره ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای توضیح نداده است
نماینده سازمان ملل: انتخابات عراق جشن دموکراسی است
تلاش ترامپ برای تبدیل الجولانی به متحد جدید آمریکا در خاورمیانه
۲۰ سال تجربه انتخابات پارلمانی عراق؛ از اولین صندوق پس از اشغال آمریکا تا دوره ششم
قدردانی رشید از نیرو‌های امنیتی و کمیسیون انتخابات عراق
نامه انصارالله یمن به حماس مبنی بر توقف حملات به شرط پایبندی اسرائیل به آتش‌بس
مقتدی صدر بار دیگر انتخابات عراق را تحریم کرد
حماس: تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی تبلور سیاست‌های نژادپرستانه رژیم صهیونیستی است
طاعون ۲۱ میلیون دام در افغانستان را تهدید می‌کند
امارات پنجمین محموله کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان ارسال کرد
احداث قرارگاه ثابت اربعین در مرز دوغارون
طرح تأسیس بانک مشترک ایران و افغانستان برای تسهیل مبادلات تجاری
چابهار، مسیر مطمئن ترانزیت برای افغانستان