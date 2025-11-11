مدیرعامل بورس تهران در خصوص اول روز اجرای طرح معاملات پایانی در بازار سرمایه ایران نکاتی را مطرح کرد.

محمود گودرزی، مدیرعامل شرکت بورس تهران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: به دلیل صفهای خرید و فروش زیاد، برخی از نمادها امروز در مرحله پایانی معاملات قرار نگرفتند. مجموعاً ۸۳ نماد در این روز مشمول معاملات بودند و حدود ۶۰ درصد از این نمادها در مرحله پایانی از ساعت ۱۲:۴۵ دقیقه تا ۱۳ معامله شدند.
او ادامه داد: با توجه به اطلاعرسانی و آموزشی که فعالان بازار ارائه خواهند داد، پیشبینی میشود روند معاملات با تغییرات متفاوتی همراه باشد. این مرحله از معاملات بیشتر شامل شرکتهای حقوقی و هلدینگها خواهد بود، زیرا این شرکتها تمایل دارند داراییهای خود را با نرخ قیمت پایانی بسته کنند.
گودرزی افزود: زمانی که خالص ارزش داراییها قرار است به قیمت پایانی بسته شود، ترجیح این شرکتها نیز این است که معاملات را در قیمت پایانی انجام دهند.