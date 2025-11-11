باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سه شنبه شب ۲۰ آبان ۱۴۰۴ در پستی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در جریان سفر به همدان دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در این استان افتتاح شد.
وی افزود: ظرفیتهای زیرساختی در کنار نقاط قوت این استان در عرصههای گردشگری صنایع دستی کشاورزی خدمات درمانی و آموزشی میتواند کمک شایانی به تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور کند.
عراقچی تصریح کرد: همچنین شرکت در جشنواره مطبوعاتی غرب کشور و گفت وگوی صریح و صمیمی با دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا، از دیگر برنامههای ارزشمند این سفر بود