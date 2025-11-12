باشگاه خبرنگاران جوان - فرامرز عظیمی در دیدار با آیت‌الله جوادی آملی که ظهر امروز در بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد، با تأکید بر رویکرد «اول مردم» در مدیریت شهری اظهار کرد: مبنای خدمت‌رسانی در شهرداری قم توجه به نیازها، مطالبات و دغدغه‌های مردم است و این اصل باید در تمامی بخش‌های مدیریت شهری نهادینه شود.

شهردار قم با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی این شهر گفت: قم شهری با پیشینه هفت‌هزار ساله است که به برکت حضور حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران، حوزه‌های علمیه و مراجع عظام تقلید، به‌عنوان ثقل فرهنگی، تاریخی و علمی جهان اسلام شناخته می‌شود.

وی افزود: مدیریت شهری قم باید در تراز ایران اسلامی و حتی جهان اسلام شکل گیرد. قم ظرفیتی بی‌بدیل برای ارتباطات بین‌المللی دارد، اما از نظر زیرساخت‌ها با چالش‌های جدی مواجه است که شهرداری در تلاش است سهم خود را در رفع این مشکلات ایفا کند.

عظیمی در ادامه با اشاره به وضعیت مترو قم توضیح داد: فاز نخست مترو قم آماده بهره‌برداری است و تنها منتظر ورود واگن‌ها از طریق شرکت ایرانی و شرکت طرف قرارداد چینی هستیم تا بهره‌برداری رسمی انجام شود.

وی با تأکید بر اهمیت خط دوم مترو در کاهش گره‌های ترافیکی شهر اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، دو دستگاه حفار برای آغاز عملیات خط دوم وارد قم شده و دستگاه سوم نیز طی هفته‌های آینده به شهر منتقل خواهد شد تا روند حفاری‌ها تسریع شود.

شهردار کلانشهر قم با اشاره به دیگر پروژه‌های عمرانی بزرگ شهر مطرح کرد: پروژه تقاطع سه‌سطحه سپاه اکنون بیش از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات اجرایی آن به‌صورت شبانه‌روزی ادامه دارد.»

وی همچنین از پیشرفت چشمگیر طرح بسط شرقی حرم مطهر خبر داد و گفت: این پروژه از مهم‌ترین اولویت‌های عمرانی شهر است و با تلاش مستمر مجموعه شهرداری، امیدواریم در دوره فعلی مدیریت شهری به سرانجام برسد.

عظیمی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه خدمات شهری پرداخت و افزود: روزانه بیش از ۷۰۰ تُن زباله از سطح شهر قم جمع‌آوری می‌شود و خوشبختانه هیچ میزان دفن زباله در قم نداریم؛ تمامی پسماند‌ها به‌صورت علمی بازیافت می‌شوند.

وی ادامه داد: با خرید دستگاه‌های اتوماتیک تفکیک و پردازش زباله در ماه‌های اخیر، توانسته‌ایم چرخه بازیافت را به‌طور کامل در مدیریت شهری فعال کنیم. طی شش ماه نخست سال جاری، حدود چهار هزار تُن کود کمپوست از زباله‌های شهری تولید شده است.

شهردار کلانشهر قم تأکید کرد: قم باید الگویی برای مدیریت شهری پاک، پایدار و محیط‌زیست‌محور باشد. هدف ما این است که در کنار خدمت‌رسانی، شهری سالم، زیبا و قابل زیست برای مردم فراهم کنیم.

وی در ادامه به اقدامات فرهنگی شهرداری قم اشاره کرد و گفت: اساس و بنیان همه امور در این شهر فرهنگی، اقدام فرهنگی است. مدیریت شهری باید در کنار فعالیت‌های عمرانی، به ارتقای فرهنگی، هویت شهری و نشاط اجتماعی مردم توجه ویژه داشته باشد.

عظیمی افزود: در ماه‌های اخیر با تقویت برنامه‌های فرهنگی، سعی کرده‌ایم شهر را در ایام مختلف سال پویا و واکنش‌دار نگه داریم تا قم چهره‌ای زنده و فعال از خود در مناسبت‌های ملی و مذهبی نشان دهد.

وی با اشاره به توجه شهرداری به محلات و اقوام مختلف شهری تصریح کرد: با تأکید ریاست محترم جمهوری، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی را به محلات منتقل کرده‌ایم تا شهر براساس ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی هر منطقه مدیریت شود. استفاده از ظرفیت اقوام در امور محلی یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های ماست.

شهردار کلانشهر قم تأکید کرد: مدیریت محله‌محور می‌تواند پیوند مردم با مدیریت شهری را تقویت کرده و اعتماد عمومی را افزایش دهد. ما به دنبال شهری هستیم که مردم در اداره آن نقش واقعی داشته باشند.

در پایان این دیدار، عظیمی از آیت‌الله جوادی آملی خواست تا برای توفیق بیشتر مجموعه مدیریت شهری قم در خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران شهر کریمه اهل‌بیت (س) دعا کنند و اظهار امیدواری کرد: با دعای خیر علما و همراهی مردم، بتوانیم قم را در شأن جایگاه تاریخی، فرهنگی و مذهبی‌اش مدیریت کنیم.

منبع:شهرداری قم