سخنگوی آموزش و پرورش گفت: در شرایط آلودگی و ناترازی انرژی، تعطیلی تنها در صورت اجبار انجام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه -  علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تعطیلی مدارس به‌دلیل آلودگی هوا گفت: سیاست اصلی آموزش و پرورش این است که حتی‌الامکان مدارس تعطیل نشوند، زیرا هر وقفه‌ای در روند آموزش موجب برهم خوردن برنامه‌ریزی آموزشی در پایه‌ها و کلاس‌های مختلف می‌شود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان این که تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس به‌صورت کلی و در اختیار استانداران است؛ افرود: معمولاً نگاه آموزش و پرورش این است که تعطیلی مدارس آخرین گزینه باشد و در صورت امکان از روش‌های جایگزین استفاده شود.

فرهادی ادامه داد: رویکرد آموزش و پرورش در مواجهه با موضوعاتی مانند آلودگی هوا، سرمای شدید یا ناترازی انرژی، بر تداوم آموزش و پرهیز از تعطیلی مدارس است.

برچسب ها: آلودگی هوا ، تعطیلی مدارس
