شرکت Oppo به زودی یکی از بهترین گوشی‌های خود را در رقابت با دیگر گوشی‌های اندرویدی عرضه خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ شرکت Oppo در آستانه رونمایی از گوشی جدید Reno۱۵ است؛ مدلی که با مجموعه‌ای از قابلیت‌ها و فناوری‌های پیشرفته، قرار است به یکی از رقبای جدی در دنیای گوشی‌های اندرویدی تبدیل شود.

این گوشی دارای بدنه‌ای مقاوم در برابر آب و گردوغبار بر اساس استاندارد IP۶۸/IP۶۹ است و از فناوری eSIM و یک مودم پیشرفته برای اتصال به شبکه‌های ۵G بهره می‌برد.

نمایشگر آن از نوع LTPO AMOLED با اندازه ۶.۳۲ اینچ و وضوح تصویر ۲۶۴۰×۱۲۱۶ پیکسل است؛ نرخ نوسازی آن ۱۲۰ هرتز و تراکم پیکسلی آن ۴۶۰ پیکسل در هر اینچ می‌باشد. همچنین با شیشه‌ای فوق‌العاده مقاوم در برابر ضربه و خط و خش محافظت می‌شود.

Reno۱۵ با سیستم‌عامل اندروید ۱۶ و رابط کاربری ColorOS ۱۶ عرضه می‌شود. قلب تپنده آن تراشه Mediatek Dimensity ۸۴۵۰ به همراه پردازنده گرافیکی Mali-G۷۲۰ MC۷ است. این گوشی در دو نسخه با رم ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت و حافظه داخلی بین ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت ارائه خواهد شد.

دوربین اصلی گوشی سه‌گانه است و از حسگر‌هایی با دقت‌های ۲۰۰، ۵۰ و ۵۰ مگاپیکسل تشکیل شده و قادر به ضبط ویدیو‌های ۴K با نرخ ۶۰ فریم در ثانیه است. دوربین سلفی نیز دارای دقت ۵۰ مگاپیکسل می‌باشد.

از دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توان به دو درگاه سیم‌کارت، پورت USB Type-C ۲.۰، فناوری NFC، حسگر اثر انگشت زیر صفحه‌نمایش، قابلیت مادون قرمز (Infrared) برای کنترل دستگاه‌های الکترونیکی و باتری قدرتمند ۶۲۰۰ میلی‌آمپرساعتی با شارژ سریع ۸۰ واتی اشاره کرد.

منبع: GSM Arena

برچسب ها: گوشی جدید ، اندروید ، دوربین گوشی ، اوپو
