باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مسابقات چهار جانبه العین امارات فردا پنجشنبه بیست و دوم آبان از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران در ورزشگاه هزاع بن زائد به مصاف کیپ ورد می‌رود. ۲ تیم که جواز حضور در جام ۲۰۲۶ را کسب کرده‌اند برای نخستین بار است که مقابل هم قرار می‌گیرند.

کیپ ورد یک کشور جزیره‌ای متشکل از ۱۰ جزیره آتشفشانی در اقیانوس اطلس مرکزی است. این جزیره‌ها در فاصله ۵۷۰ کیلومتری از منطقه آفریقای غربی قرار دارد و وسعت این کشور ۴۰۳۲ کیلومتر است و این کشور از کوچکترین استان کشورمان یعنی استان البرز نیز کوچکتر است. کیپ ورد جمعیتی در حدود ۵۰۰ هزار دارد.

تیم ملی کیپ ورد تا سال‌ها پیش برای بسیار از فوتبال دوستان ناآشنا بود، اما آن‌ها در سال‌های اخیر توانسته‌اند تیمی منسجم ایجاد کنند کیپ ورد در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آفریقا با تیم‌های کامرون، آنگولا، لیبی، موریس و اسواتینی همگروه بود و علی رغم وجود تیم‌های قدرتمند در گروهش ۷ پیروزی، ۲ تساوی و یک شکست به دست آورد و با کسب ۲۳ امتیاز برای نخستین بار جواز حضور در جام جهانی را به دست آورد و حالا مصمم هستند با تدارکی خوب در جام جهانی نیز شگفتی ساز شوند.

فوتبال کیپ ورد در مسیر پیشرفت خود در سال ۲۰۱۳ برای نخستین بار توانست مجوز حضور در جام ملت‌های آفریقا را به دست بیاورد و در سال ۲۰۲۲ نیز توانست به جمع ۸ تیم برتر این مسابقات راه یابد.

تعداد زیادی از بازیکنان کیپ ورد در لیگ خارج از کشورشان مشغول به بازی هستند و ترکیب این تیم از بازیکنان لژیونر تشکیل شده است.

در خط دفاعی ریکاردو سانتوس و داوید موریرا دو مدافع مستحکم کیپ ورد در تیم‌های سوانسی و اسپورتینگ لیسبون بازی می‌کنند. در خط هافبک کوین پینا، واگنر پینا، جامیرو مونتریو به ترتیب در تیم‌ها کراسنودار روسیه، ترابوزان اسپور ترکیه و زووله هلند عضویت دارند.

در خط حمله نیز چندین بازیکن کیپ ورد لژیونر هستند که نونو داکوستا در باشاک شهیر ترکیه بازی می‌کند. دوک در تیم لگانس که در لالیگا ۲ حضور دارد به میدان می‌رود.

مصر و ازبکستان ۲ تیم دیگر حاضر در مسابقات چهار جانبه العین امارات هستند که روز جمعه به مصاف هم می‌روند و پیروز این دیدار در به مصاف برنده ایران و کیپ ورد خواهد رفت.

در این مسابقات در صورت تساوی تیم‌ها در ٩٠ دقیقه، پس از استراحت کوتاه بازیکنان، ضربات پنالتی تیم پیروز را مشخص خواهد کرد.