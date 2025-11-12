رئیس‌جمهور گفت: تمامی دستگاه‌ها باید اقدامات مؤثری در زمینه رفع ناترازی‌ها و افزایش تولید در حوزه انرژی انجام دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ جلسه ارائه گزارش پیشرفت اجرای مهم‌ترین برنامه‌های افزایش تولید و رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی، پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان، برگزار شد.

در این جلسه، موضوعات مرتبط با پیشرفت اجرایی و موانع پیشبرد «طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت»، «توسعه میادین مشترک به‌ویژه میدان نفتی آزادگان»، «افزایش تولید در میدان گازی پارس جنوبی» و «جمع‌آوری گاز‌های مشعل (فلر)» مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در این نشست با اشاره به لزوم افزایش سرعت و بهره‌وری در اجرای این پروژه‌ها، تأکید کرد: باید فرآیند و مسیر جدیدی برای پیگیری و توسعه طرح‌های مربوط به رفع ناترازی‌ها و افزایش تولید در حوزه انرژی ایجاد شود تا مولفه‌های هزینه و زمان در اجرای هر یک از پروژه‌ها کاهش یابد و در مقابل، کیفیت، سرعت و بهره‌وری روند اجرای آنها به‌صورت چشمگیر افزایش پیدا کند.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط، خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌ها باید دغدغه‌مند باشند و اقدامات مؤثری در زمینه رفع ناترازی‌ها و افزایش تولید در حوزه انرژی انجام دهند. در این راستا می‌توان از ظرفیت دانشگاه‌ها و همچنین تجربیات متخصصان خارجی بهره گرفت تا ضمن ارتقای عملکرد، تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه تسریع در به ثمر رسیدن این پروژه‌ها نیز محقق شود.

رئیس‌جمهور افزود: در جلساتی که در خدمت مقام معظم رهبری برگزار می‌شود، ایشان همواره بر پیشگیری از هدررفت سوخت ناشی از گاز‌های مشعل تأکید دارند و این موضوع باید با جدیت در دستور کار همه بخش‌های مرتبط قرار گیرد.

پزشکیان همچنین دستور داد تا تمامی نهاد‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری‌های سازنده‌ای با یکدیگر برقرار کنند تا روند اجرایی این طرح‌ها و پروژه‌ها با سرعت بیشتری پیش برود و تصریح کرد: سازوکار اجرایی پروژه‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که واسطه‌ها و سوء‌استفاده‌گران نتوانند در مسیر اجرای طرح‌ها اختلال ایجاد کنند.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اعلام کرد: در صورت نیاز به هرگونه طرح، مصوبه یا دستورالعمل جدید برای تسهیل مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه نفت و گاز، موضوع سریعاً بررسی و پیگیری می‌شود.

پزشکیان در پایان، بر ضرورت کاهش زمان اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: در راستای تقویت نظارت بر مدیریت عملکرد طرح‌ها، اقدامات زیرساختی لازم برای نصب دوربین در پروژه‌ها و سایت‌های نفتی در دستور کار قرار گیرد تا بتوان میزان پیشرفت هر یک از پروژه‌ها را به‌صورت دقیق و مستمر رصد و پیگیری کرد.

منبع: ریاست جمهوری 

برچسب ها: ناترازی انرژی ، مسعود پزشکیان
خبرهای مرتبط
استاد روزبه از چهره‌های نادری است که انسان‌سازی را معنا می‌کرد
قالیباف: نباید از موضع اپوزیسیون سخن بگوییم/ برنامه هفتم میثاق ملی ما است
پزشکیان در مجلس:
عامل تورم دولت و مجلس هستند/ کمک کنید بودجه را بدون کسری بنویسیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توضیحات قائم‌پناه درباره موضوع تخلیه تهران
توضیحات سخنگوی دولت درباره احتمال سه نرخی شدن قیمت بنزین
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۱ آبان
عراقچی: نمره دادن مجلس به وزارتخانه‌ها، تاثیر زیادی در اجرا و تحقق احکام برنامه دارد
بازدید فرمانده کل ارتش از روند احداث دیوار مرزی در شمال شرق کشور
عملکرد دستگاه‌های تخصصی حوزه آموزش در سال اول اجرای برنامه هفتم خوب نیست
استاد روزبه از چهره‌های نادری است که انسان‌سازی را معنا می‌کرد
كلید خوردن تحقیق و تفحص از دستگاه‌های مقصر در اجرایی نشدن سیاست‌های جمعیتی
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
«تهرانی‌مقدم» نماد اقتدار ملی و نشانه روشن اتکای ایران به توان درون‌زاست
آخرین اخبار
تاکید عراقچی و لاوروف بر تداوم هماهنگی میان تهران، مسکو و پکن در آژانس اتمی
وزیر کشور با استعفای شهردار اهواز موافقت کرد
قالیباف: تشکیل کارگروه تخصصی و حرفه‌ای برای اصلاح نحوه حکمرانی آب ضروری است
اولویت‌بندی زیرساخت‌ها و تقویت مشارکت مردمی در برگزاری اربعین سال آینده
تشریح طرح تسویه هوشمند به‌منظور حل مشکل سرمایه در گردش بخش تولید توسط وزیر کار
استاد روزبه از چهره‌های نادری است که انسان‌سازی را معنا می‌کرد
تأمین کالا‌های اساسی از طریق استان‌های مرزی در دستور کار است
توضیحات قائم‌پناه درباره موضوع تخلیه تهران
كلید خوردن تحقیق و تفحص از دستگاه‌های مقصر در اجرایی نشدن سیاست‌های جمعیتی
توضیحات سخنگوی دولت درباره احتمال سه نرخی شدن قیمت بنزین
عراقچی: نمره دادن مجلس به وزارتخانه‌ها، تاثیر زیادی در اجرا و تحقق احکام برنامه دارد
«تهرانی‌مقدم» نماد اقتدار ملی و نشانه روشن اتکای ایران به توان درون‌زاست
بازدید فرمانده کل ارتش از روند احداث دیوار مرزی در شمال شرق کشور
عملکرد دستگاه‌های تخصصی حوزه آموزش در سال اول اجرای برنامه هفتم خوب نیست
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۱ آبان
اجرای ۳۵ درصدی برنامه هفتم در سال اول قابل قبول است
گزارش عراقچی از اهداف و برنامه‌های سفر به همدان
دیدار معاون وزیر خارجه فیلیپین با عراقچی
ایران اقدام تروریستی در پاکستان را محکوم کرد
قالیباف: نظارت موشکافانه و مشفقانه وظیفه مجلس است
لاریجانی: ایران دشمنی ذاتی با غرب ندارد
کمیته ویژه وزارت کشور ابعاد حادثه اهواز را رسیدگی می‌کند
اهمیت نقش وابستگان مطبوعاتی سفارتخانه‌ها در انعکاس دقیق تحولات مرتبط با ایران
سفیر جدید غنا رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کشورمان کرد
سازمان اطلاعات سپاه: شبکه ضدامنیتی آمریکایی اسرائیلی، متلاشی شد