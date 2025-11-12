«اجلاس زنان عاشورایی» در مشهد برگزار شد

باشگاه خبرنگاران جوان _ اجلاس زنان عاشورایی در حاشیه بیستودومین اجلاس بینالمللی پیرغلامان و خادمان حسینی، عصر امروز (۲۱ آبانماه) با حضور بانوان ستایشگ، مداح و استادان حوزه زنان و خانواده در کتابخانه حرم مطهر رضوی برگزار شد. در این نشست، بر نقش ایمان، علم و صبر بهعنوان شاخصهای زن تراز اسلامی تأکید شد.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی بیست و دومین اجلاس پیر غلامان و مداحان حسینی، این نشست با سخنرانی فهیمه فرهمندپور استاد دانشگاه آغاز شد. وی در بیانات خود با اشاره به سه مؤلفه پرتکرار در زیارتنامههای معصومان (ایمان، علم و صبر) گفت: اگر حضرت زهرا، حضرت زینب و حضرت معصومه(س) الگوی ما هستند، این سه ویژگی شاخصترین خصوصیات آنان است و زنانی که میخواهند به این بانوان اقتدا کنند، باید این صفات را در خود توسعه دهند.
ایمان، علم و صبر؛ سه ستون هویت زن تراز اسلامی
فرهمندپور با بیان اینکه ایمان و تقوا در کنار هم معنا مییابند، افزود: دومین ویژگی زن مؤمنه، آگاهی و بصیرت است؛ واژگانی که در کنار علم و فهم و درک قرار میگیرند و زن را به الگویی ممتاز تبدیل میکنند. در زیارتنامهها، این ویژگی کمتر درباره مردان و بیشتر درباره بانوان برجسته شده است، زیرا زنان بهسبب چندوجهی بودن نقشهای خانوادگی و اجتماعی خود، بیش از هر قشر دیگری به عنصر معرفت و شناخت نیاز دارند.
وی در ادامه گفت: حضرت زهرا(س) با وجود فرزندان خردسال، در لحظاتی که حضور اجتماعی ضروری بود، از خانه خارج میشد؛ یعنی تشخیص زمان و جای حضور، بخش مهمی از آگاهی زن است. اگر زنان تنها در نقشهای خانوادگی محصور شوند، جامعه از ظرفیت تأثیرگذاری اجتماعی آنان محروم میماند.
شعرخوانی بانوان آیینی و حضور بانوان فرهیخته
در ادامه این مراسم، شاعران آیینی از جمله الهام صفالو، فاطمه نانیزاد»و اعظم سعادت به شعرخوانی پرداختند. همچنین بانوان اندیشمندی همچون فرشته روحافزا، اکرم احتسابی، فروغ نیلچیزاده، فائزه عظیمزاده اردبیلی و مریم حاجیعبدالباقی به بیان دیدگاههای خود درباره نقش زن در جامعه دینی پرداختند.
حجاب؛ لباس حضور زن مسلمان در جامعه
مریم حاجیعبدالباقی با تأکید بر جایگاه حجاب گفت: اگر انقلاب اسلامی ما نبود، شاید نگاه حضرت زهرا(س) به مسئله پوشش آنگونه که باید شناخته نمیشد. خوشبختانه زنان انقلابی و همسران شهدا با حفظ عفاف، در عرصههای اجتماعی نیز نقشآفرینی کردند. حجاب لباس حضور زن مسلمان در جامعه است، نه مانع آن.
تابآوری مادران، الگویی از صبر زینبگونه
فائزه عظیمزاده اردبیلی نیز با اشاره به نقش مادر در تربیت گفت: تابآوری، صبر و حلم از ویژگیهای اصلی مادر مؤمنه است. مادری که بتواند در مواجهه با مشکلات صبور باشد، فرزندی چون زینب کبری(س) تربیت خواهد کرد.
زن در غرب تحقیر شده است
روحافزا در سخنان خود با انتقاد از نگاه ابزاری غرب به زن گفت: در جوامع غربی، ارزش زن به ظاهرش تقلیل یافته است. آنجا حتی آغوش گرم مادری، که باید مایه آرامش باشد، به صحنه حذف و سقط فرزند تبدیل شده است. ما زنان مسلمان باید آنگونه زندگی کنیم که زنان غربی از درخشش نورانیت زندگی ما احساس نیاز کنند.
ضرورت تشکیل کمیتههای تخصصی زن و خانواده
در پایان، احتسابی ضمن تأکید بر استمرار نشستهای علمی زنان گفت: بانوان ایرانی بخشی از وجود حضرت زهرا(س) را در خود متجلی کردهاند، اما لازم است از کلیگویی فاصله بگیریم و به تشکیل کمیتههای تخصصی بپردازیم تا هر جنبه از سیره حضرت زهرا به برنامهای عملی در تربیت، خانواده و اجتماع تبدیل شود.
بیست و دومین اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی از بیستم تا بیست و دوم آبان ماه در شهر مشهد و در جوار حرم مطهر رضوی با دبیری عرفان خداپرست و به همت سازمان بسیج صداوسیما و مشارکت و همکاری استانداری خراسان رضوی، آستان قدس رضوی، صداوسیمای مرکز خراسان رضوی و شهرداری مشهد برگزار خواهد شد.