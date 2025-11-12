تیم ملی والیبال ایران با برتری برابر عربستان با پنج برد متوالی به فینال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی راه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال مردان ایران امروز (چهارشنبه ۲۱ آبان) در پنجمین دیدار خود در بازی‌های همبستگی به مصاف عربستان میزبان رفت.

مردان والیبال ایران در این دیدار سه بر یک و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۲۱، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۱۸ فاتح میدان شدند تا با اقتدار و پنج برد متوالی راهی دیدار فینال شوند.

امیرحسین ساداتی، علیرضا عبدالحمیدی، علیرضا مصلح آبادی فراهانی، پویا آریاخواه، سید عیسی ناصری، علی رمضانی (کاپیتان)، احسان دانش دوست، عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، یوسف کاظمی، امیررضا آفتاب آذری و محمدرضا حضرت‌پور بازیکنان تیم ملی والیبال مردان ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی هستند.

تیم ملی والیبال ایران در چهار مسابقه قبلی خود موفق به شکست بحرین، قطر، ترکیه و چاد شده بود و با برد امروز با پنج پیروزی و ۱۴ امتیاز به عنوان صدرنشنین گروه مقدماتی به دیدار نهایی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی راه یافت.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه فردا (پنج‌شنبه ۲۲ آبان) در فینال این رقابت‌ها به مصاف ترکیه می‌رود. ملی‌پوشان کشورمان ۱۷ آبان و در مرحله مقدماتی یک بار سه بر یک این تیم را شکست دادند.

عیسی سنگدوینی به عنوان سرپرست، پیمان اکبری به عنوان سرمربی، علی فتاحی (مربی) و علی ساوری کتولی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی مردان ایران را تشکیل می‌دهند.

برچسب ها: بازی‌های کشورهای اسلامی ، تیم ملی والیبال
خبرهای مرتبط
بازی‌های کشور‌های اسلامی - ریاض؛
دختران بلندقامت ایران راهی رده‌بندی بازی‌های کشور‌های اسلامی شدند
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛
پیروزی تیم ملی والیبال بانوان ایران برابر افغانستان
بازی‌های کشور‌های اسلامی - ریاض؛
پیروزی بی دردسر تیم ملی والیبال ایران مقابل چاد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دختران بلندقامت ایران راهی رده‌بندی بازی‌های کشور‌های اسلامی شدند
باشگاه پرسپولیس: هیچ برد و باختی ارزش خدشه‌دار شدن حرمت انسان‌ها را ندارد
تراکتور برترین باشگاه ایران در ۲۰۲۵/ پاری‌سن‌ژرمن در صدر جهان
توزیع مدال وزنه برداری توسط رئیس کمیته ملی المپیک
آشنایی با کیپ ورد حریف ناشناخته ایران
رکورد جالب و دیدنی با توپ فوتبال + فیلم
ترکیب تیم ملی امید ایران در مقابل روسیه
محمدی: مدالم را به شهید سجاد زبرجدی تقدیم می‌کنم/ توسل به شهدا حتما جواب می‌دهد
شکست امید‌های ایران از روسیه در نخستین بازی ماناس کاپ
اباذری به فینال رسید؛ جدال با نماینده میزبان برای طلا
آخرین اخبار
تیم ۱۰۰×۴ شنای آزاد ایران چهارم شد
تیم ملی والیبال ایران فینالیست شد
قهرمانی کاراته‌کا‌های ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی + عکس
صالح اباذری دستش از رسیدن به مدال طلا کوتاه ماند
مرتضی نعمتی نقره‌ای شد
حسن‌پور به دو مدال برنز دست یافت
هومر عباسی به مدال نقره رسید
آشنایی با کیپ ورد حریف ناشناخته ایران
ثبت بیش از ۳ هزار عنوان رکورد در رشته‌های ورزشی در ایران + فیلم
رکورد جالب و دیدنی با توپ فوتبال + فیلم
پیروزی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان ایران برابر هند
تساوی پرهام مقصودلو در مرحله چهارم جام جهانی شطرنج
صفاوردی از کسب مدال وزنه‌برداری بانوان بازماند
اباذری به فینال رسید؛ جدال با نماینده میزبان برای طلا
توزیع مدال وزنه برداری توسط رئیس کمیته ملی المپیک
گزارش دکتر دنیامالی از موفقیت‌های ورزشکاران ایرانی
تیم ملی ژیمناستیک جوانان در آستانه حذف از رقابت‌های جهانی
شکست امید‌های ایران از روسیه در نخستین بازی ماناس کاپ
باشگاه پرسپولیس: هیچ برد و باختی ارزش خدشه‌دار شدن حرمت انسان‌ها را ندارد
محمدی: مدالم را به شهید سجاد زبرجدی تقدیم می‌کنم/ توسل به شهدا حتما جواب می‌دهد
حذف تیم‌های میکس ریکرو و کامپوند ایران از مسابقات قهرمانی آسیا
دختران بلندقامت ایران راهی رده‌بندی بازی‌های کشور‌های اسلامی شدند
تیم ۴ در ۱۰۰ متر آزاد ایران فینالیست شد
ترکیب تیم ملی امید ایران در مقابل روسیه
تراکتور برترین باشگاه ایران در ۲۰۲۵/ پاری‌سن‌ژرمن در صدر جهان
آغاز شمارش معکوس برای شروع رقابت های دستجات آزاد اسکیت اینلاین اسلالوم
اعلام نتایج ۲ رده سنی لیگ ترامپولین قهرمانی باشگاه‌های کشور
نژادپرستی یا سنت؛ باشگاهی که خارجی پذیر نیست
سپاهانی‌ها پاسخ زنوزی را دادند
سایت انگلیسی: فوتبال ایران به دنبال طلسم‌شکنی در جام جهانی