معاون فنی و عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: انحراف یک دستگاه اتوبوس و برخورد با تپه خاک در مسیر جاده سبزوار -نیشابور ۲۳ مصدوم برجا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مسلم فائق‌نیا شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: این حادثه  در حدفاصل جاده سبزوار -نیشابور رخ داد که تیم‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ شهرستان های سبزوار و نیشابور بلافاصله پس از اعلام حادثه با چند دستگاه آمبولانس و اتوبوس آمبولانس در محل حاضر شده و عملیات امدادرسانی در حال انجام است.

وی اظهار کرد: مصدومان این حادثه پس از ارائه خدمات اولیه در حال انتقال به مراکز درمانی هستند.

۶ بیمارستان، ۳۱ مرکز اورژانس شهری و روستایی با ۵۱ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۲ دستگاه موتور آمبولانس و یک بالگرد به حادثه دیدگان و بیماران غرب خراسان رضوی در شهرستان های سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد، خدمات اورژانسی و درمانی ارائه می‌کنند.

انحراف اتوبوس در جاده سبزوار- نیشابور؛ ۲۳ نفر مصدوم شدند
