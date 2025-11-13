باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران در دیدار اول خود در تورنمنت چهارجانبه العین امارات امشب ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه هزاع بن زاید امارات به مصاف تیم فوتبال کیپ ورد میرود.
تیمهای ایران و کیپ ورد در حالی امشب به مصاف یکدیگر میروند که این اولین دیدار تاریخ بازیهای ملی ۲ کشور محسوب میشود و این ۲ تیم قبلا مقابل هم بازی نکرده بودند. هر ۲ تیم هم به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند. این در حالی است که تیم ملی ایران هفتمین دوره هست که به جام جهانی صعود کرده است، اما تیم کیپ ورد به لطف ۴۸ تیمی شدن جام جهانی برای اولین بار راهی آوردگاه جهانی میشود.
ملی پوشان کشورمان جهت آماده سازی جام جهانی ۲۰۲۶ راهی امارات شدند تا در تورنمنت چهار جانبه العین امارات شرکت کنند. به طور حتم آنها در این مسابقات محک جدی میخورند چرا که هر ۴ تیم حاضر در این تورنمنت به جام جهانی صعود کردند.
شاگردان قلعه نویی به دنبال پیروزی برابر تیم کیپ ورد هستند تا شاید در مرحله فینال تورنمنت چهار جانبه العین امارات به تیم ملی مصر برخورد کنند و با محمد صلاح روبهرو شوند.
به نظر میرسد قلعه نویی از تورنمنت چهار جانبه العین میخواهد ترکیب ثابت برای مسابقات جام جهانی را پیدا کند و بازیکنان اصلی را روانه مسابقات میکند تا با آمادگی بیشتری روانه جام جهانی شوند. البته سردار آزمون، مهدی قایدی، محمد مهدی محبی و علی قلیزاده به علت مصدومیت در این فیفا دی حضور ندارند و علاوه بر این، بازیکنان زیر ۲۳ سال به علت حضور در اردوی تیم ملی فوتبال در این تورنمنت نیستند. همچنین نکته جالب توجه لیست تیم ملی فوتبال این است که علیرضا جهانبخش به تیم ملی دعوت نشده است و بازیکن جدید تیم دِندر، در اردوی این تیم بلژیکی شرکت میکند.
گالیاردی مربی ایتالیایی به کادر فنی تیم ملی فوتبال ملحق شده است و باید دید این مربی میتواند به قلعه نویی در ارائه بازی هجومی و زیبا کمک کند یا نه!
در آن طرف، تیم کیپ ورد سال بسیار خوبی را پشت سرگذاشته و تقریباً یک سال است که در هیچ مسابقهای شکست نخورده است. این تیم آفریقایی در ۸ بازی اخیر خود، موفق به کسب ۵ پیروزی و ۳ تساوی شده است. همچنین این تیم در این ۸ بازی ۱۴ گل زده و ۶ گل خورده است.
کیپورد در گروه D انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آفریقا با تیمهای کامرون، لیبی، آنگولا، موریس و اسواتینی همگروه بود که ۲۳ امتیاز گرفت و بالاتر از همه آنها برای اولین بار به جام جهانی صعود کرد
تیم کیپ ورد در فوریه سال ۲۰۱۴ در جایگاه ۲۷ دنیا ایستاد. بوبیستا سرمربی کیپ ورد ۲۶ بازیکن را به تیم ملی فوتبال کشورش دعوت کرده که همه آنها لژیونر هستند. تیم کیپورد در کشورهایی، چون انگلیس، پرتغال، هلند و ترکیه بازیکن دارد.
روبرتو لوپز، مدافع تیم شمراک راورز ایرلند که این فصل در لیگ کنفرانس اروپا هم به میدان رفته، کوین لنینی هافبک تدافعی باشگاه کراسنودار روسیه و همچنین رایان مندس باتجربه، وینگر تهاجمی که در ترکیه بازی میکند و رکورددار بازی ملی و گلزنی در تاریخ فوتبال ملی کیپ ورد است، جزو لژیونرهای تیم کیپ ورد هستند. همچنین از دیلون لیورامنتو، مهاجم نوک هلندی تبار این تیم نیز نباید غافل شد که بسیار زهردار است و بهترین گلزن کیپ ورد در رقابتهای انتخابی جام جهانی بوده است.
تیم ملی کیپ ورد در سال ۲۰۲۵، شکستناپذیر مانده است و آخرین شکست آنها در نوامبر ۲۰۲۴ مقابل موریتانی بوده است. به هر حال باید دید یوزهای ایرانی میتوانند طلسم شکست ناپذیری حریف آفریقایی خود را بشکنند یا نه!
تیمهای ملی مصر و ازبکستان نیز امروز مقابل هم صفآرایی میکنند که برنده این دیدار در روز ۲۷ آبان با پیروز دیدار ایران - کیپورد بازی میکند و بازنده این مسابقه در روز ۲۶ آبان به مصاف بازنده تقابل شاگردان قلعهنویی و کیپورد خواهد رفت.