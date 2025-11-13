تیم ملی فوتبال ایران با تغییراتی در ترکیب خود به مصاف تیم ملی کیپ ورد در تورنمنت چهار جانبه العین امارات می رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران در حالی در اولین بازی خود در تورنمنت چهار جانبه العین امارات به مصاف تیم کیپ ورد می رود که برخی از بازیکنان خود شامل سردار آزمون، مهدی قائدی، علی قلی‌ زاده، محمد کریمی، روزبه چشمی، محمدمهدی محبی و کسری طاهری را به علت مصدومیت در اختیار ندارد. همچنین علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی فوتبال طبق هماهنگی های صورت گرفته در این تورنمنت حضور نخواهد داشت.

ترکیب احتمالی تیم ملی فوتبال ایران برابر کیپ ورد به شرح زیر است:

پیام نیازمند، شجاع خلیل زاده، حسین کنعانی زادگان، صالح حردانی، میلاد محمدی، محمد قربانی، سعید عزت اللهی، سامان قدوس، محمد محبی، امیر حسین حسین زاده و مهدی طارمی