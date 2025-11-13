باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ " امیر حسین نقی مهر " اظهار داشت: مرور مداوم شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و انجام بازی‌های آنلاین باعث می‌شود ذهن از مسیر یادگیری و مطالعه منحرف شده و مدیریت زمان کاربران به‌ویژه قشر جوان دچار اختلال گردد.

وی افزود: کاهش تمرکز، حواس‌پرتی‌های مکرر، افت نمرات و عملکرد تحصیلی، کاهش کیفیت یادگیری و حافظه، همچنین بروز استرس و خستگی ذهنی از جمله پیامد‌های وابستگی بیش از اندازه به فضای مجازی است.

رئیس پلیس فتا استان با تأکید بر لزوم مدیریت صحیح استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی گفت: خانواده‌ها و کاربران باید با رعایت نکات آموزشی و به‌کارگیری راهکار‌های صحیح، از آسیب‌های ناشی از مصرف افراطی فضای مجازی پیشگیری نمایند.

سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir و همچنین مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه مشاوره، راهنمایی و پاسخگویی به سؤالات شهروندان محترم در سراسر کشور است.