رئیس پلیس فتا گیلان گفت: استفاده بیش از حد از فضای مجازی و تلفن‌های هوشمند، یکی از عوامل مهم کاهش تمرکز و افت تحصیلی در میان دانش‌آموزان و دانشجویان است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ " امیر حسین نقی مهر " اظهار داشت:  مرور مداوم شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و انجام بازی‌های آنلاین باعث می‌شود ذهن از مسیر یادگیری و مطالعه منحرف شده و مدیریت زمان کاربران به‌ویژه قشر جوان دچار اختلال گردد.
وی افزود: کاهش تمرکز، حواس‌پرتی‌های مکرر، افت نمرات و عملکرد تحصیلی، کاهش کیفیت یادگیری و حافظه، همچنین بروز استرس و خستگی ذهنی از جمله پیامد‌های وابستگی بیش از اندازه به فضای مجازی است.
رئیس پلیس فتا استان  با تأکید بر لزوم مدیریت صحیح استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی گفت: خانواده‌ها و کاربران باید با رعایت نکات آموزشی و به‌کارگیری راهکار‌های صحیح، از آسیب‌های ناشی از مصرف افراطی فضای مجازی پیشگیری نمایند.
سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir و همچنین مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰  به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه مشاوره، راهنمایی و پاسخگویی به سؤالات شهروندان محترم در سراسر کشور است.

 

 

