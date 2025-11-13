باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ پاسدار حسن حبیبی اظهار کرد: پیکر مطهر این شهدا از روز ۲۷ آبان ماه وارد گیلان می شود و روز سه شنبه سوم آذر ماه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) پیکر مطهر این هفت شهید گمنام در رشت تشییع خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس پیکر مطهر شهدای یادشده ابتدا از سپاه مرکزی ناحیه رشت واقع در پل عراق تا میدان ذهاب شهدای رشت تشییع و پس از اقامه نماز، پیکر پاک و مطهر ۲ شهید در شهرستان‌ تالش به خاک سپرده می شوند.

وی ادامه داد: پیکر مطهر یک شهید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش و پیکر پاک یک شهید دیگر هم در پارک آفتاب لیسار حریق تالش به خاک سپرده خواهند شد.

حبیبی تصریح کرد: البته قبل از مراسم تشییع در رشت، ۳۰۰ نقطه در استان گیلان اعم از مدارس، دانشگاه‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی میزبان پیکر مطهر این هفت شهید خواهند بود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان اضافه کرد: هم اینک ۲۰۲ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در ۷۰ یادمان شهدای گیلان تدفین هستند.

حبیبی بیان کرد: یکی از اهداف مهم یادمان های شهدا، پیوند نسل جوان و پیشکسوتان دفاع مقدس است و همچنین یادمان های شهدا به یک قطب فرهنگی، مذهبی و زیارتی تبدیل شوند.

منبع: ایرنا