مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان گفت: این استان همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) میزبان پیکر پاک و مطهر هفت شهید گمنام دفاع مقدس است.

 باشگاه خبرنگاران جوان  _ سرهنگ پاسدار حسن حبیبی اظهار کرد: پیکر مطهر این شهدا از روز ۲۷ آبان ماه وارد گیلان می شود و روز سه شنبه سوم آذر ماه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) پیکر مطهر این هفت شهید گمنام در رشت تشییع خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس پیکر مطهر شهدای یادشده ابتدا از سپاه مرکزی ناحیه رشت واقع در پل عراق تا میدان ذهاب شهدای رشت تشییع و پس از اقامه نماز، پیکر پاک و مطهر ۲ شهید در شهرستان‌ تالش به خاک سپرده می شوند.

وی ادامه داد: پیکر مطهر یک شهید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش و پیکر پاک یک شهید دیگر هم در پارک آفتاب لیسار حریق تالش به خاک سپرده خواهند شد.

حبیبی تصریح کرد: البته قبل از مراسم تشییع در رشت، ۳۰۰ نقطه در استان گیلان اعم از مدارس، دانشگاه‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی میزبان پیکر مطهر این هفت شهید خواهند بود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان اضافه کرد: هم اینک ۲۰۲ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در ۷۰ یادمان شهدای گیلان تدفین هستند.

حبیبی بیان کرد: یکی از اهداف مهم یادمان های شهدا، پیوند نسل جوان و پیشکسوتان دفاع مقدس است و همچنین یادمان های شهدا به یک قطب فرهنگی، مذهبی و زیارتی تبدیل شوند.

منبع: ایرنا 

برچسب ها: شهید گمنام ، دفاع مقدس
خبرهای مرتبط
یا حضور سردار غیب‌پرور؛
مراسم تشییع پیکر دو شهید دفاع مقدس برگزار شد
تشییع پیکر شهید گمنام در یاسوج
میزبانی یاسوج از یک شهید گمنام
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تأثیر منفی شبکه‌های اجتماعی بر تمرکز دانش‌آموزان
آخرین اخبار
تأثیر منفی شبکه‌های اجتماعی بر تمرکز دانش‌آموزان
دومین جشنواره بادام زمینی و برنج در رشت + فیلم و تصاویر
پرداخت تسهیلات جاری برای نگهداری باغ‌های چای کشور
رهاسازی ۱۰ قطعه چکاوک در زیستگاه‌های تالش
اجرای طرح پیشرفت در ۴۰ محله حاشیه نشین گیلان/ضرورت توجه به مدیریت محله محور