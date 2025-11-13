حسینی گفت: افزایش قیمت ۱۶۲ میلیون تومانی مربوط به کوئیک اتوماتیک پارس خودرو است که فعلا تولید و عرضه نمی‌شود.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- رضا حسینی مدیر ارتباطات و امور بین الملل گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد: گروه خودروسازی سایپا هیچ گونه افزایش قیمت نامتعارفی برای محصولات خود نداشته و این افزایش قیمت‌ها که متناسب با نرخ تورم و مطابق با فرمول های اعلامی شورای رقابت و دیگر نهادهای ذی ربط صورت گرفته بود در محصولات مختلف متفاوت و بسیار پایین تر از عددهای اعلامی در برخی از رسانه‌ها بوده است.  

وی ادامه داد: خودروی کوییک اتوماتیک همچنان ارزان ترین خودروی اتوماتیک کشور محسوب می شود و مابقی خانواده کوییک نیز مطابق جدول زیر و بعضا بسیار کمتر از خودروهای شرکت‌های رقیب افزایش قیمت داشته اند.

حسینی با اشاره به برنامه گروه خودروسازی سایپا برای توسعه سبد محصولات گفت: گروه خودروسازی سایپا امسال چندین خودروی سواری و تجاری جدید را به بازار عرضه می کند که در بین تمامی شرکت‌های تولیدکننده خودرو کشور این تعداد از رونمایی و عرضه محصولات جدید بی نظیر خواهد بود.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل گروه خودروسازی سایپا توضیح داد: افزایش قیمت ۱۶۲ میلیون تومانی مربوط به کوییک اتوماتیک پارس_خودرو بود که فعلا نه تولید می شود و نه عرضه این قیمت صرفا برای افشا اطلاعات مالی به بورس اعلام شد.

او بیان کرد:قیمت خودروهای اقتصادی سایپا مانند انواع کوییک با افزایش جزیی قیمت همراه بوده به طوری که‌ قیمت کوئیک s قیمت مصرف کننده قدیم ۴۶۷میلیون و۸۹۸ هزار و قیمت جدید محصولات ۵۶۵ میلیون و ۹۰۹ هزار تومان و قیمت کوئیک GXl قیمت مصرف کننده  قدیم  ۵۰۵ میلیون و ۳۷۸ هزار تومان و قیمت مصرف کننده جدید هم ۵۸۷ میلیون و ۴۷۸ هزار تومان تعیین شده است. 

جزئیات افزایش قیمت محصولات سایپا اعلام شد/ افزایش ۱۶۲ میلیون تومانی مربوط به خانواده کوئیک نیست

 

Iran (Islamic Republic of)
حامد
۱۳:۳۵ ۲۲ آبان ۱۴۰۴
یعنی افزایش قیمت صد میلیونی جزئی حساب میشه؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۲۲ آبان ۱۴۰۴
خاک‌توسرتون بشه ماشین‌ها ی اشغالگران گران نکنید
