باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- رضا حسینی مدیر ارتباطات و امور بین الملل گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد: گروه خودروسازی سایپا هیچ گونه افزایش قیمت نامتعارفی برای محصولات خود نداشته و این افزایش قیمت‌ها که متناسب با نرخ تورم و مطابق با فرمول های اعلامی شورای رقابت و دیگر نهادهای ذی ربط صورت گرفته بود در محصولات مختلف متفاوت و بسیار پایین تر از عددهای اعلامی در برخی از رسانه‌ها بوده است.

وی ادامه داد: خودروی کوییک اتوماتیک همچنان ارزان ترین خودروی اتوماتیک کشور محسوب می شود و مابقی خانواده کوییک نیز مطابق جدول زیر و بعضا بسیار کمتر از خودروهای شرکت‌های رقیب افزایش قیمت داشته اند.

حسینی با اشاره به برنامه گروه خودروسازی سایپا برای توسعه سبد محصولات گفت: گروه خودروسازی سایپا امسال چندین خودروی سواری و تجاری جدید را به بازار عرضه می کند که در بین تمامی شرکت‌های تولیدکننده خودرو کشور این تعداد از رونمایی و عرضه محصولات جدید بی نظیر خواهد بود.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل گروه خودروسازی سایپا توضیح داد: افزایش قیمت ۱۶۲ میلیون تومانی مربوط به کوییک اتوماتیک پارس_خودرو بود که فعلا نه تولید می شود و نه عرضه این قیمت صرفا برای افشا اطلاعات مالی به بورس اعلام شد.

او بیان کرد:قیمت خودروهای اقتصادی سایپا مانند انواع کوییک با افزایش جزیی قیمت همراه بوده به طوری که‌ قیمت کوئیک s قیمت مصرف کننده قدیم ۴۶۷میلیون و۸۹۸ هزار و قیمت جدید محصولات ۵۶۵ میلیون و ۹۰۹ هزار تومان و قیمت کوئیک GXl قیمت مصرف کننده قدیم ۵۰۵ میلیون و ۳۷۸ هزار تومان و قیمت مصرف کننده جدید هم ۵۸۷ میلیون و ۴۷۸ هزار تومان تعیین شده است.