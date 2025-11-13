باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حادثه ترور یک مهندس شیمی هسته‌ای ۳۵ ساله در منطقه کرموز اسکندریه، موجی از خشم و نگرانی در مصر برانگیخته است. بر اساس گزارش‌های رسمی، این مهندس عصر روز گذشته هنگام حرکت در یکی از خیابان‌های فرعی منطقه، هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

جزئیات این حادثه نشان می‌دهد که مهاجم نخست قربانی را به زمین انداخته و سپس با شلیک حدود ۱۳ گلوله، او را به قتل رسانده است. شاهدان عینی گزارش داده‌اند که عاملان ترور بلافاصله پس از اجرای عملیات، با یک خودروی سواری مدل لادا از محل فرار کرده‌اند.

پس از وقوع این حادثه، نیرو‌های امنیتی مصر به سرعت در محل حاضر شده و منطقه را برای جمع‌آوری شواهد جنایی از جمله پوکه فشنگ‌ها و آثار انگشت مسدود کردند. جسد قربانی نیز برای انجام بررسی‌های دقیق‌تر پزشکی قانونی به سردخانه منتقل شد.

در حال حاضر تحقیقات گسترده‌ای توسط مقامات امنیتی مصر در جریان است که شامل بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته و ثبت اظهارات شاهدان می‌شود. انتظار می‌رود مقامات مسئول به زودی بیانیه رسمی‌ای در مورد جزئیات و انگیزه‌های این ترور منتشر کنند.

منبع: روسیا الیوم