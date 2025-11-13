رییس کل سازمان امور مالیاتی بخشنامه تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۴ را دوشنبه ۲۶ آبان را ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمدهادی سبحانیان روز پنج‌شنبه ۲۲ آبان طی بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی، مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی تابستان ۱۴۰۴ را تا دوشنبه ۲۶ آبان تمدید کرد.

بر این اساس مؤدیان مالیاتی می‌توانند حداکثر تا روز دوشنبه ۲۶ آبان نسبت به اصلاح و مسترد کردن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۴ از طریق سامانه مؤدیان اقدام کنند.

بر اساس ابلاغ رییس سازمان مالیاتی، آن دسته از مؤدیانی که تا تاریخ مذکور نسبت به مسترد کردن و اصلاح اظهارنامه قبلی خود اقدام کنند، از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم تأخیر در ارایه اظهارنامه مالیاتی بهره‌مند خواهند شد.

ابلاغ رییس سازمان مالیاتی

برچسب ها: سازمان امور مالیاتی ، اظهارنامه مالیات
خبرهای مرتبط
شرایط بخشودگی مالیات بر ارزش افزوده بهار امسال اعلام شد
اجرای هفته‌های استرداد توسط سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد:
تکالیف نهاد‌ها در به‌‏روزرسانی سامانه اطلاعات شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات افزایش قیمت محصولات سایپا اعلام شد/ افزایش ۱۶۲ میلیون تومانی مربوط به خانواده کوئیک نیست
پاییز ۱۴۰۴ خشک‌تر از همیشه / ۲۰ استان بدون بارش و بحران آب در کمین
آغاز پیش فروش بلیت قطار برای آذرماه اعلام شد
شنبه ششمین مرحله پیش فروش سکه ضرب ۱۴۰۴ برگزار می‌شود
بازگشت آرامش طی ۲ هفته آینده به بازار نهاده دامی
۲۵ کیلومتر از مسیر کریدور بزرگراهی غرب کشور به بهره‌برداری رسید+ فیلم
سامانه انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث بعد از سال ۹۹ همچنان منتظر سازمان امور مالیاتی!+ فیلم
تکمیل کریدور‌های شمال غرب کشور تا پایان دولت چهاردهم+ فیلم
کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مصرف گاز در واحد‌های تولیدی فولاد کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۲۲ آبان ماه
آخرین اخبار
مهلت ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تابستان امسال تا دوشنبه تمدید شد
مسئولیت نظارت و توزیع نهاده‌های دامی به شرکت پشتیبانی امور دام واگذار شد
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۲۲ آبان ماه
ساخت مسکن استیجاری تنها در کلان‌شهر‌ها اجرایی می‌شود+فیلم
میزان واحد‌های مسکونی فرسوده در کردستان به ۸۰ هزار واحد رسید
امنیت سایبری یکی از دغدغه‌های اصلی صنعت برق است
رشد قابل توجه ترخیص کالا از گمرکات کشور/ دریافت ۱۷۸ بخشنامه از دستگاه‌های مختلف
اجرای سامانه مکانیزه توزیع سود و منافع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری+ فیلم
سامانه انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث بعد از سال ۹۹ همچنان منتظر سازمان امور مالیاتی!+ فیلم
تفاهم‌نامه همکاری هوایی بین ایران و تاجیکستان منعقد شد
یکشنبه جلسه بعدی حراج شمش طلا مرکز مبادله برگزار می‌شود
آغاز پیش فروش بلیت قطار برای آذرماه اعلام شد
امکان گزارش تلفنی شهروندان از تخلفات شهرداری‌های البرز فراهم شد
بازگشت آرامش طی ۲ هفته آینده به بازار نهاده دامی
پیشرفت فیزیکی کریدور بزرگراهی غرب کشور به ۸۰ درصد رسید
واردات گوشت به ۳۲ هزارتن رسید/ واردات روزانه ۳۰ تن گوشت گرم از پاکستان
جزئیات افزایش قیمت محصولات سایپا اعلام شد/ افزایش ۱۶۲ میلیون تومانی مربوط به خانواده کوئیک نیست
کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مصرف گاز در واحد‌های تولیدی فولاد کشور
شنبه ششمین مرحله پیش فروش سکه ضرب ۱۴۰۴ برگزار می‌شود
بیش از ۸۰ درصد کشت گندم در استان‌های سردسیر انجام شد
رشد چشمگیر تأمین اعتبار برای تکمیل کریدور‌ها در سال ۱۴۰۴
تکمیل کریدور‌های شمال غرب کشور تا پایان دولت چهاردهم+ فیلم
تعداد بزرگراه و آزادراه‌های کشور به ۷۸۰۰ کیلومتر رسید
۲۵ کیلومتر از مسیر کریدور بزرگراهی غرب کشور به بهره‌برداری رسید+ فیلم
پاییز ۱۴۰۴ خشک‌تر از همیشه / ۲۰ استان بدون بارش و بحران آب در کمین
تحویل ۱۰ هزار مسکن استیجاری به زوج‌های جوان تا پایان سال + فیلم
پیامك ثبت حساب بانكی با كد ملی سرشماره استان‌های تهران و البرز ارسال شد
طلا بهتر است یا سکه؟/ مقایسه بازدهی در سال‌های اخیر
نقش وکیل خانواده در پیروزی پرونده‌های طلاق، مهریه و حضانت در اصفهان
پایداری شرایط جوی کشور تا سه روز آینده