حسین افشین، رور پنجشنبه در نشست ستاد اقتصاد دانش‌بنیان استان همدان، اظهار کرد: تخصیص زمین‌ها با تایید بنیاد نخبگان استانی انجام خواهد شد و لازم است بهترین نقاط استان برای ساخت مسکن نخبگان در نظر گرفته شود تا جایگاه واقعی بنیاد نخبگان در شان جامعه علمی استان باشد.

وی از راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری استان خبر داد و افزود: این صندوق زمانی تداوم خواهد یافت که اثرگذاری واقعی خود را در توسعه علمی و فناورانه استان نشان دهد؛ در غیر این صورت، تصمیم به انحلال آن گرفته خواهد شد.

وی اظهار کرد: اگر یک نیروی انسانی کم‌کاری کند، اثرش محدود است، اما اگر پارک فناوری یا صندوق پژوهش و فناوری استان عملکرد مطلوبی نداشته باشد، همه نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان استان آسیب خواهند دید.

افشین با اشاره به نقش پارک علم و فناوری همدان در رشد شرکت‌های فناور گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ شرکت دانشگاهی و فناور در پارک استان وجود دارد که ظرفیت تبدیل به شرکت دانش‌بنیان را دارند؛ برای تحقق این هدف، اعتبار مشخصی اختصاص داده‌ایم تا پارک بتواند از مراکز رشد شهرستانی نیز پشتیبانی کند.

معاون رییس‌جمهور ادامه داد: از مراکز رشد خواسته‌ایم که ۵۰ شرکت دانشگاهی را تا پایان سال به سطح دانش‌بنیان برسانند و در صورت تحقق این تعهد، تسهیلات ویژه‌ای از سوی معاونت علمی پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۱۰۰ شرکت مستعد در استان شناسایی شده که نزدیک به ۷۰ شرکت قابلیت دانش‌بنیان شدن دارند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه گیاهان دارویی افزود: در بخش گیاهان دارویی، شرکت‌ها می‌توانند با ارائه پروپوزال از حمایت ما برخوردار شوند و برای استان همدان عدد ویژه‌ای در نظر گرفته‌ایم تا بتواند در این حوزه رشد چشمگیری داشته باشد.

افشین از حمایت دولت از صنایع خلاق نیز خبر داد و گفت: برای مرکز سفال همدان به عنوان یکی از ظرفیت‌های خلاق استان، بودجه‌ای اختصاص یافته است تا فاز نخست توسعه آن با رعایت ضوابط ماده چهار قانون جهش تولید آغاز شود.

وی زمان‌مندی مصوبات را یکی از اصول مهم در مدیریت پروژه‌های دانش‌بنیان دانست و تصریح کرد: همه مصوبات استانی تنها تا ۲ ماه اعتبار دارند و اگر در این مدت اقدامی انجام نشود، مصوبه لغو خواهد شد؛ در صورتی که پروژه بیش از ۲ ماه طول بکشد، اعتبار تخصیص‌یافته باید تمدید و گزارش پیشرفت ارائه شود.

افشین با اشاره به حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی گفت: برای توسعه این بخش در استان توافق کرده‌ایم و شرط حمایت ما فراهم بودن زیرساخت‌های فنی است و در صورت تحقق این شرط، معاونت علمی پشتیبانی مالی لازم را انجام می‌دهد.

وی یادآور شد: خطوط اعتباری از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی به استان‌ها تخصیص می‌یابد و همدان نیز در این چارچوب تقویت خواهد شد و انجام سریع‌تر اقدامات موجب افزایش حمایت‌های ملی از استان خواهد بود.

وی تاکید کرد: ما انتظار داریم در بازدید بعدی، شاهد افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در مراکز رشد باشیم.

