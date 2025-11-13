پرهام مقصودلو در دیدار‌های تکمیلی دور چهارم جام جهانی شطرنج برابر حریف چینی خود شکست خورد و از دور مسابقات حذف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرهام مقصودلو، تنها نماینده باقیمانده ایران در جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵ بود که امروز با شکست برابر حریف چینی خود از دور رقابت‌ها کنار رفت و به مرحله پنجم نرسید. 

او در مسابقات تکمیلی مرحله چهارم جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵ در مجموع ۶ دیدار تکمیلی با «وی یی» از چین داشت که حاصل آن چهار تساوی و دو شکست بود و در نهایت حریف چینی با نتیجه ۵ بر ۳ به پیروزی رسید.

در مرحله چهارم مقصودلو و «وی یی» در دیدار‌های رفت و برگشت به تساوی رسیده بودند. 

ایران در این مسابقات سه نماینده داشت. علاوه بر مقصودلو، پویا ایدنی و بردیا دانشور نیز در این مسابقات حضور داشتند که مقصودلو موفق شد تا دور چهارم رقابت کند. 

ایدنی تا دور سوم و دانشور تا دور دوم مسابقه دادند.

