باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ایمی پوپ، رئیس آژانس بینالمللی مهاجرت (IOM) وابسته به سازمان ملل متحد، اعلام کرد که شکاف مالی آژانسهای امدادی، بحران در سودان را تشدید کرده است و این آژانسها را قادر نمیسازد تا به دهها هزار نفری که از الفاشر در دارفور و مناطق دیگر فرار کردهاند، کمک کنند.
تا اواسط اکتبر، حدود ۱۲.۵ میلیون سودانی در داخل و خارج از این کشور آواره شده بودند. علاوه بر این، ۱۴۰ هزار نفر دیگر نیز پس از فرار از حملات نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) به الفاشر و شهرکهایی در منطقه کردفان، آواره شدهاند.
اما بر اساس دادههای سازمان ملل، درخواست ۲۲۹ میلیون دلاری آژانس بینالمللی مهاجرت برای سودان در سال جاری، تنها کمتر از ۱۰ درصد تامین مالی شده است. این رقم در مقایسه با سال گذشته که ۴۴ درصد از ۲۱۲ میلیون دلار تامین شد، کاهش چشمگیری نشان میدهد. این کاهش پس از کاستن از کمکهای خارجی توسط دولت ترامپ و دیگر نهادهای کمککننده رخ داده است.
در یکی از شهرکهای سودان، یک ارزیابی که پیش از موج اخیر آوارگان انجام شد، نشان داد که تنها ۱۰ درصد از افراد حاضر در اردوگاههای آنجا دسترسی مطمئن به آب دارند. دادههای IOM نشان میدهد که بیشتر آوارگان به مناطقی در اطراف الفاشر فرار کردهاند که آژانسهای امدادی به دلایل امنیتی امکان دسترسی به آنها را ندارند.
پوپ افزود که پاسخ اولیه به سادگی برای رفع نیازها کافی نیست و هنگامی که مردم در وهله اول نیازهای اساسی خود را دریافت نمیکنند، نیازها دو برابر میشود. او اشاره کرد که این وضعیت منجر به آوارگیهای مکرر میشود، از جمله به سمت غرب به کشور فقیر چاد و دیگر کشورها از جمله لیبی، که نقطه شروع رایج برای سفرهای خطرناک با قایق از طریق دریای مدیترانه است.
آژانس بینالمللی مهاجرت روز چهارشنبه اعلام کرده بود که حدود ۲۹ سودانی پس از واژگونی قایق لاستیکی که در سواحل لیبی حامل آنها بود، مفقود شدهاند.
منبع: المیادین