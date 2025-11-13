رئیس سازمان صدا و سیما گفت: هویت و عدالت ۲ عنصر مورد توجه در دوران تحول رسانه ملی است که به یک رویکرد تحولی نیز مزین شده و آن نگاه امتی و جهانی به پیام انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ پیمان جبلی پنجشنبه شب در آیین پایانی بیست و دومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان گفت: این اجلاس مقدمه‌ای برای ترویج جهانی پیام کربلا و مکتب عاشوراست.

وی ادامه داد: پیام سیدالشهدا به آزادگان جهان دفاع از مظلوم است و پیام دفاع از مظلوم پیامی جهانی است.

رئیس سازمان صدا و سیما اظهار کرد: مظلومیت مردم غزه و محکومیت ظالم میلیون‌ها نفر در جهان را به خیابان‌ها کشاند. مکتب کربلا مکتب دفاع از مظلوم و محکومیت ظالم است.

وی گفت پیرغلامان زیربنای هویت آیینی و سرمایه فرهنگی و حافظه جمعی ما هستند و وظیفه ما به عنوان رسانه، حفظ و احیا و انعکاس این میراث است.

وی در بخش دیگر از سخنان خود گفت: اگر همراه با تولید هنر و رسانه؛ ایمان به هدف نباشد، اثرگذار نیست.

بیست و دومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان به مدت سه روز در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد.

