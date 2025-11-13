باشگاه خبرنگاران جوان - بابیستا، سرمربی تیم فوتبال کیپ‌ورد در نشست خبری پس از شکست از ایران در ضربات پنالتی در تورنمنت العین، اظهار داشت: ایران تیمی با تجربه است که بازیکنان خوبی در اختیار دارد. آنها اکنون در جام جهانی هستند و فکر می‌کنم آینده خوبی در این رقابت‌ها خواهند داشت.

وی افزود: امیدوار بودیم این بازی ببریم، اما به هر حال لازم است و برای ما خوشحال کننده است که اینجا حضور داریم، چون تجربه خیلی خوبی برایمان محسوب می‌شود.

سرمربی کیپ‌ورد تاکید کرد: این بازی‌ها برای آماده‌سازی در مسیر جام جهانی ۲۰۲۶ خیلی مهم است. از بازی خودمان راضی هستیم و خوشحالیم که در اولین بازی این تورنمنت مقابل ایران قرار گرفتیم. بازی نسبتا خوبی انجام دادیم.