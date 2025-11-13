باشگاه خبرنگاران جوان - وزیران امور خارجه ایران و ترکیه در این گفتگوی تلفنی ضمن بررسی روابط دوجانبه، بر اهمیت تحکیم و توسعه مناسبات در همه عرصههای مورد علاقه دو کشور تاکید کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن ارجنهادن نسبت به تلاشهای صورتگرفته برای کاهش تنش میان پاکستان و افغانستان، بر اهمیت گسترش رایزنیها جهت صیانت از صلح و ثبات منطقهای تاکید کرد و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای مساعدت در این زمینه اعلام کرد.
وزیر امور خارجه ترکیه نیز با اشاره به پیوستگی صلح و ثبات منطقهای، بر اهمیت اهتمام همه کشورها برای صیانت از صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین جانباختن جمعی از شهروندان این کشور در سانحه سقوط هواپیمای نظامی را تسلیت گفت و با خانوادههای جانباختگان ابراز همدردی کرد.