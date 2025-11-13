نروژ پس از پیروزی ۴-۱ مقابل استونی، تقریباً بلیط‌های سفر به جام جهانی در آمریکا، مکزیک و کانادا تابستان آینده را رزرو کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا، از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه سه دیدار برگزار شد که در مهمترین مسابقه، تیم ملی نروژ میزبان استونی بود که چهار بر یک به پیروزی رسید.

هالند و سورلوث مهاجمان باشگاه‌های منچسترسیتی و اتلتیکو مادرید هر کدام ۲ گل برای نروژ در این بازی زدند.

این هفتمین پیروزی پیاپی نروژ در مرحلهٔ مقدماتی بود؛ آنها اکنون با صدرنشینی در گروه I، شش امتیاز بیشتر از ایتالیا در ردهٔ دوم دارند و از حیث تفاضل گل نیز ۱۹ گل بهتر هستند. در صورتی که ایتالیا برابر مولداوی پیروز نشود، صعود نروژ به جام جهانی ۲۰۲۶ قطعی خواهد شد. حتی اگر ایتالیا هم امشب پیروز شود، بعید است بتواند در بازی پایانی تفاضل گل به مراتب بهتر نروژی‌ها را جبران کند.

در گروه D ایسلند با دو گل میزبانش آذربایجان را شکست داد و هفت امتیازی شد تا همچنان به حضور در جام جهانی امیدوار باشد. آذربایجان یک امتیازی، اما امیدی برای صعود ندارد.

در گروه F هم مجارستان با یک گل میزبانش ارمنستان را مغلوب کرد تا شانس حضور ارمنستان برای صعود به پلی آف به عنوان تیم دوم خیلی کم شود. در عوض مجارستان شانس خوبی برای دوم شدن پشت سر پرتغال را دارد.

 

برچسب ها: مقدماتی جام جهانی ، تیم ملی نروژ
خبرهای مرتبط
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در اروپا؛
انگلیس اولین اروپایی حاضر در جام جهانی/ پرتغال در ثانیه‌های پایانی صعود را از دست داد
فخر فروشی امیر و شاگردان برای برد مقابل تانزانیا در روز پیروزی ژاپن بر برزیل
صعود سنگال و ساحل‌عاج به جام جهانی ۲۰۲۶
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران ۰ (۵) - (۴) ۰ العین امارات/ ضربات پنالتی یوزها را به فینال العین رساند
قهرمانی والیبال ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی/ ترکیه دوباره تسلیم شد
قهرمانی تیم پینگ‌پنگ زنان ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
صعود ایران به رده سوم جدول مدالی در روز ششم بازی‌های کشور‌های اسلامی/ ۳ طلا و یک برنز برای ایران
جریمه استقلال، سپاهان و فولاد توسط کمیته انضباطی
مانچینی سرمربی السد شد + عکس
شکست تیم ملی هندبال زنان برابر ترکیه در اولین گام از کشور‌های اسلامی
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ هت‌تریک زنان موی‌تای ایران در راهیابی به فینال
ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برابر کیپ‌ورد
تساوی عراق و امارات در راند اول؛ کار صعود به بازی برگشت کشیده شد
آخرین اخبار
لشکرکشی وایکینگ‌ها به سوی آمریکا/ پیروزی ایسلند و مجارستان
قلعه‌نویی: از انتقاد‌ها استقبال می‌کنم
ملی پوش والیبال: هم قسم شدیم بخاطر صابر کاظمی طلا بگیریم
مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی؛ دومین طلای شهسواری در تنیس روی میز
سرمربی کیپ‌ورد: ایران آینده خوبی در جام جهانی دارد
صعود ایران به رده سوم جدول مدالی در روز ششم بازی‌های کشور‌های اسلامی/ ۳ طلا و یک برنز برای ایران
درخشش ندا شهسواری با طلای بازی‌های کشورهای اسلامی
تساوی عراق و امارات در راند اول؛ کار صعود به بازی برگشت کشیده شد
قهرمانی والیبال ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی/ ترکیه دوباره تسلیم شد
برگزاری نخستین اردوی آماده‌سازی تیم ملی بدنسازی و پرورش اندام
برگزاری نشست هم‌اندیشی توسعه فیتنس کشور با حضور سرپرست فدراسیون و مربیان برتر
قدرت‌نمایی شهرداری گرگان در سوپر لیگ بسکتبال غرب آسیا؛ دومین برد نماینده ایران هم ثبت شد
تبریک بقائی به مردم و دولت عراق به خاطر برگزاری موفق انتخابات مجلس این کشور
قهرمانی تیم پینگ‌پنگ زنان ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
ایران ۰ (۵) - (۴) ۰ العین امارات/ ضربات پنالتی یوزها را به فینال العین رساند
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ هت‌تریک زنان موی‌تای ایران در راهیابی به فینال
حذف پرهام مقصودلو از جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵
جلسه ادامه‌دار مدیر آکادمی پرسپولیس با مدیرعامل؛ اولتیماتوم حدادی به شاهرودی
شکست دختران دانش آموز ایران برابر برزیل در فوتسال قهرمانی جهان
ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برابر کیپ‌ورد
کی‌مرام: تنیسور‌ها خود را برای جایزه ۸ هزار دلاری به چالش بکشند
پایان روز نخست دور مقدماتی تپانچه ۲۵ متر؛ حضور ۳ نماینده ایران در جمع ۸ نفر برتر
از اعتصاب بازیکنان نیجریه تا رد ادعای بازگشت مسی + فیلم
امبومو بازیکن ماه لیگ جزیره شد
اینچه درگاهی: تخصیص فقط ۱۷ میلیارد تومان بودجه به فدراسیون ژیمناستیک/ به مهربانی بیشتری از سوی مسئولین نیاز داریم + فیلم
مانچینی سرمربی السد شد + عکس
شکست تیم ملی هندبال زنان برابر ترکیه در اولین گام از کشور‌های اسلامی
جریمه استقلال، سپاهان و فولاد توسط کمیته انضباطی
بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا در بانکوک؛ شکست بانوان ایران مقابل تایلند
مدال برنز پینگ پنگ بازان ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی