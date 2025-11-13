باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا، از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه سه دیدار برگزار شد که در مهمترین مسابقه، تیم ملی نروژ میزبان استونی بود که چهار بر یک به پیروزی رسید.

هالند و سورلوث مهاجمان باشگاه‌های منچسترسیتی و اتلتیکو مادرید هر کدام ۲ گل برای نروژ در این بازی زدند.

این هفتمین پیروزی پیاپی نروژ در مرحلهٔ مقدماتی بود؛ آنها اکنون با صدرنشینی در گروه I، شش امتیاز بیشتر از ایتالیا در ردهٔ دوم دارند و از حیث تفاضل گل نیز ۱۹ گل بهتر هستند. در صورتی که ایتالیا برابر مولداوی پیروز نشود، صعود نروژ به جام جهانی ۲۰۲۶ قطعی خواهد شد. حتی اگر ایتالیا هم امشب پیروز شود، بعید است بتواند در بازی پایانی تفاضل گل به مراتب بهتر نروژی‌ها را جبران کند.

در گروه D ایسلند با دو گل میزبانش آذربایجان را شکست داد و هفت امتیازی شد تا همچنان به حضور در جام جهانی امیدوار باشد. آذربایجان یک امتیازی، اما امیدی برای صعود ندارد.

در گروه F هم مجارستان با یک گل میزبانش ارمنستان را مغلوب کرد تا شانس حضور ارمنستان برای صعود به پلی آف به عنوان تیم دوم خیلی کم شود. در عوض مجارستان شانس خوبی برای دوم شدن پشت سر پرتغال را دارد.