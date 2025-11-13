باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بعد از پیروزی مقابل کیپ‌ورد و صعود به فینال تورنمنت العین، در حالی که چهره‌ای خندان داشت، گفت: فلسفه، برد و باخت ندارد. بازی‌های دوستانه برای شناخت نقاط ضعف و قوت است و در این مسابقه بیشتر روی ساختار دفاعی کار کردیم و فکر می‌کنم موفق بودیم. کیپ‌ورد تیمی بود که در ۹ بازی اخیر نباخته و بیشتر بازی‌هایش را با پیروزی پشت سر گذاشته بود، اما ما، خصوصا در نیمه دوم خیلی خوب بازی کردیم و برنامه خود را انجام دادیم.

وی افزود: اگر مقداری خوش‌شانس‌تر بودیم می‌توانستیم قبل از پنالتی برنده شویم، اما همین که توانستیم نظم دفاعی خود را بهبود ببخشیم برای ما مثل یک برد بود و کاری به نتیجه ندارم. خیلی از دوستان هم دنبال این هستند در بازی دوستانه نتیجه نگیریم تا حمله کنند، اما فلسفه ما برای این است که در بازی‌های دوستانه از لحاظ ساختار دفاع دفاع و حمله، نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنیم.

سرمربی تیم ملی تاکید کرد: بچه‌ها نیز آنچه می‌خواستیم انجام دادند و به جز یک صحنه در نیمه اول، موقعیت آنچنانی به حریف ندادیم. یک مطلب را بگویم که خیلی مهم است. پس از جام ملت‌ها اولین فیفادی بود که قبل از بازی اول توانستیم یک جلسه تاکتیکی تمرین کنیم. اگر برنامه پروازمان به هم نمی‌خورد می‌شد تقریبا ۲ جلسه. بازیکنانی مثل مهدی قایدی، سردار آزمون، علی قلی‌زاده، علیرضا جهانبخش و. را نداریم؛ آن هم که شرایط پروازی ما بود. در فیفادی‌های قبلی برنامه‌ریزی‌ها به شکلی بود که هیچ وقت نتوانستیم برای بازی اول آنگونه که باید و شاید تمرین کنیم.

قلعه‌نویی اضافه کرد: در بازی دوستانه برد و باخت اصلا مهم نیست بلکه مهم این است نکاتی که دنبالش بودیم مقابل یک تیم که بسیار قوی است و لژیونرهایش بسیار بیشتر از ما هستند پیاده کنیم. از دوستان می‌خواهم کمک کنند و هر نقطه ضعفی داریم، درباره‌اش صحبت کنند.

وی تاکید کرد: مثلا محمد ربیعی و سایر دوستان آمدند و به ما کمک کردند. از این مشاوره‌ها استقبال کرده و امیدوارم وقتی به تهران بازگشتیم، این رفت‌وآمد‌ها به ساختمان پک بیشتر شود. در فوتبال هر تیمی ایراد دارد. مثلا لیورپول ۵_۴ بازی پشت سر هم مثل دیدار با کریستال پالاس را می‌بازد و بعد از برد رئال مادرید، از منچسترسیتی شکست می‌خورد. تیم‌هایی در آن سطح نیز نقاط ضعف و قوت دارند و ما هم از این قاعده مستنثی نیستیم. با این وجود از همه عزیزان خواهش می‌کنم آنچه به ذهن‌شان می‌رسد را به ما بگویند.

قلعه‌نویی درمورد محک جدی تیم ملی در این مسابقه و سرعت در انتقال توپ از دفاع به حمله و اینکه آیا این شکل از بازی در جام جهانی نیز در دستور کار قرار می‌گیرد، اظهار داشت: صد در صد. از وسط زمین شروع کرده و طول زمین را برای تیم، زیر ۳۰ متر آوردیم. یکی از اهداف ما نیز این بود با حمله سریع، برای خود موقعیت‌سازی کنیم که چندین بار این کار کردیم. در کار‌های ترکیبی نیز این کار انجام دادیم، اما مهم گل نخوردن و موقعیت ندادن به حریف بود.

وی درمورد اینکه با بازگشت سید مجید حسینی، به نظر می‌رسد تیم ملی گمشده خودش را در خط دفاعی پیدا کرده است، گفت: پیش از این هم گفتم خیلی از بازیکنان خود را حتی همین الان در اختیار نداریم. در فیفادی‌های گذشته نیز به این شکل بود. مجید حسینی آمد و خوب کار کرد؛ ضمن اینکه بازگشت سردار آزمون، مهدی قایدی، علی قلی‌زاده و علیرضا جهانبخش خیلی می‌تواند وزن تیم را بالاتر ببرد.

قلعه‌نویی درباره اضافه شدن آنتونیو گالیاردی به کادرفنی تیم ملی تاکید کرد: از تک تک همکارانم تشکر می‌کنم که در این مدت واقعا زحمت زیادی کشیدند. تیمی که در ۳۹ بازی ۲۹ برد می‌آورد و حدود ۹۹ گل‌می‌زند مشخص است همکاران خیلی خوبی پشت قضیه هستند که در کنار بازیکنان توانستند این نتایج خوب را کسب کنند. از تجربیات مربی جدید هم استفاده می‌کنیم. در این فیفادی نیز او فقط مشغول ارزیابی است تا از بازیکنان شناخت پیدا کند. در این فیفادی مشغول ارزیابی است تا از فیفادی‌های بعدی بیشتر کمک کند.

وی درمورد اینکه ترجیح می‌دهد تیمش در فینال تورنمنت به مصاف کدام تیم برود، عنوان کرد: جمعه برای آنالیز بازی مصر و ازبکستان به ورزشگاه می‌رویم. البته فکر می‌کنم ازبکستان حریف دست و پا بسته‌ای برای مصر نباشد، زیرا تیم خیلی خوبی است. به هرحال به فینال آمده‌ایم و بازی رقبا را هم تجزیه و تحلیل می‌کنیم. هرچند هر چهار تیم تورنمنت با اقتدار به جام جهانی رسیدند، اما خودمان ترجیح می‌دهیم با مصر بازی کنیم؛ زیرا در بازی سخت‌تر هر چه بیشتر تحت فشار قرار بگیریم، بیشتر نقاط ضعف و قوت خود را پیدا می‌کنیم.

سرمربی تیم ملی تاکید کرد: اضافه شدن نفرات مصدوم خیلی به ما کمک می‌کند. دیدید که با حضور مجید حسینی چقدر نظم دفاعی ما شکل گرفت. به جز یک صحنه که اشتباه داشت، در سایر لحظات خیلی خوب بازی کرد.

قلعه‌نویی درباره نظر خود درباره امکانات تورنمنت العین، گفت: در ابتدا باید تشکر می‌کردم، اما به جز موردی که ویزای ما دیر صادر شد و یک جلسه تمرینی خود را از دست دادیم، از میزبانی خوب باشگاه و مسئولان العین تشکر می‌کنم. این موارد خیلی به ما کمک کرد.