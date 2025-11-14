به گفته سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی خراسان جنوبی ۷۰ درصد گوشت مرغ تولیدی در استان به سایر استان‌های کشور ارسال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - عارفی نیا سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا نیمه آبان، بیش از ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحد‌های مرغ گوشتی استان انجام شده است. 

او افزود: این میزان جوجه ریزی منجر به تولید بیش از ۴۵ هزار تن گوشت مرغ شده که بیش از ۷۰ درصد آن مازاد بر نیاز استان است و به استان‌های همجوار به ویژه سیستان و بلوچستان حمل می‌شود.

عارفی نیا تصریح کرد: در شرایط کنونی یکی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با صنعت مرغ گوشتی در استان تأمین به موقع نهاده‌های بخش است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی خراسان جنوبی با اشاره به لزوم حل و فصل هر چه سریع‌تر موضوع تأمین ارز این نهاده‌ها بیان کرد: در کنار بارگزاری نهاده در سامانه بازارگاه، حمل سریع‌تر نهاده‌های طیور از مبادی ورودی نیز موضوع بسیار مهمی است که پیگیری این امر در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار دارد. 

